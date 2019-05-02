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"Kıdem Tazminatı Fonu herkesi tatmin etmeli"

FİNANS HABERLERİ  | 02.05.2019 11:04 | Son Güncelleme

Tüm-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin: - "(Kıdem Tazminatı Fonu) Bu düzenleme hem kamudaki hem de özel sektördeki işçiyi memnun edecek şekilde nihai sonuca bağlanmalıdır. Cumhurbaşkanımızın açıklamaları bu bağlamda yüreğimize su serpti. Çünkü işçiyi, işvereni, sendikaları ve devleti memnun edecek bir sistem üzerinde çalıştıklarını söyledi" - "Özel sektörde çalışan işçilerin kıdem tazminatları devlet garantisine alınsın. Fona devredilmesine de hiçbir özel şirket karşı çıkmaz. Ayrıca özelde ve kamuda çalışanlar için ayrı ayrı düzenlemelerin yapılması gerekiyor"

ENGİN ÖZEKİNCİ - Tüm-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin, Kıdem Tazminatı Fonu kurulmasına ilişkin, "Bu düzenleme hem kamudaki hem de özel sektördeki işçiyi memnun edecek şekilde nihai sonuca bağlanmalıdır. Cumhurbaşkanımızın açıklamaları bu bağlamda yüreğimize su serpti. Çünkü işçiyi, işvereni, sendikaları ve devleti memnun edecek bir sistem üzerinde çalıştıklarını söyledi." dedi.

Şahin, AA muhabirine, kıdem tazminatı konusunun Türkiye'deki 12,5 milyon işçiyi yakından ilgilendirdiğini söyledi.

Bu işçilerin 11 milyonunun özel sektörde çalıştığını belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Bu sayıya sigortasız çalıştırılan işçileri de eklediğimizde kıdem tazminatı sorununu yaşayanların sayısı daha da artıyor. Kıdem tazminatlarının bir fona devredilmesi ve yatırırıma dönüştürülmesi amacıyla hükümetin bir teşebbüsü var. Bu kapsamda Kıdem Tazminatı Reformu, işverenin insafına terk edilmiş milyonlarca işçinin umudu olacak. Çünkü bu işçilerimizin kıdem tazminatı sorunu var. Bunlar tazminatlarını alamıyor ve mahkemelik oluyorlardı. Şirketler batıyordu ve takip edip tazminatlarını yine alamıyorlardı. Her sene birçok özel şirket 31 Aralık akşamı işçisini işten çıkarıyor ve tazminatlarını banka hesabına yatırıyor. Ancak ertesi gün işçi o yatırılan tutarı işini kaybetme korkusundan dolayı tekrar işverenine elden teslim etmek zorunda kalıyordu."

- "Devletin güvence vermesi güzel bir şey"

Şahin, kıdem tazminatlarının devlet garantisine alınmasının işçiyi sevindireceğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu konuda devletin güvence vermesi güzel bir şey. Bu düzenlemeyle kamudaki işçiler biraz endişe duyabilir. Çünkü 'emekli olduğumda tazminat hakkım var ama devlet bunu birkaç yıl geç verecekmiş, neden bekleyeyim, hemen tazminatımı almak istiyorum' diyebilir. Ancak öbür tarafta da özel sektördeki 11 milyon işçi kıdem tazminatını alamamakla karşı karşıya kalacak. Bu işçiler 'yaş önemli değil, yeter ki kıdem tazminatım garanti olsun' diyor. Bu düzenleme hem kamudaki hem de özel sektördeki işçiyi memnun edecek şekilde nihai sonuca bağlanmalıdır. Cumhurbaşkanımızın açıklamaları bu bağlamda yüreğimize su serpti. Çünkü işçiyi, işvereni, sendikaları ve devleti memnun edecek bir sistem üzerinde çalıştıklarını söyledi."

Düzenlemenin sonucunu merakla beklediklerini ifade eden Şahin, "Özel sektörde çalışan işçilerin kıdem tazminatları devlet garantisine alınsın. Fona devredilmesine de hiçbir özel şirket karşı çıkmaz. Ayrıca özelde ve kamuda çalışanlar için ayrı ayrı düzenlemelerin yapılması gerekiyor." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
işçi Kıdem Tazminatı Reformu Konya özel sektör Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin

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