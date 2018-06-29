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Kid’in yeni stratejik planı : KİD Reboot

FİNANS HABERLERİ  | 29.06.2018 14:49 | Son Güncelleme

Kurumsal İletişimciler Derneği, Borusan Contemporary’de düzenlenen toplantıda “KİD Reboot” adını verdiği yeni stratejik planını açıkladı.

Kid’in yeni stratejik planı : KİD Reboot

Deniz Tok / İstanbul, 29 Haziran (DHA) - Kurumsal İletişimciler Derneği, Borusan Contemporary’de düzenlenen toplantıda “KİD Reboot” adını verdiği yeni stratejik planını açıkladı.
Dernek üyeleriyle birlikte, halkla ilişkiler ve medya sektöründen iletişimcilerin de katıldığı toplantıda, KİD Başkanı Şule Yücebıyık yeni stratejilerinin sunumunu yaptı.
Yönetim danışmanlığı şirketi KPMG ile birlikte kapsamlı bir araştırma ve mesleki global trend analizi yaptıklarını anlatan Yücebıyık, sunumunda şunları söyledi:
“Stratejik planlama sürecinde kurumsal iletişim mesleğinin değişen dinamikleri ile başta kurumların olmak üzere toplumun farklı kesimlerinin iletişimden ihtiyaç ve beklentilerini yeniden değerlendirme imkânı bulduk.
“KPMG’nin önderliğinde, Strateji Çalışma Grubu’muz KİD’i geleceğe taşıyacak yeni vizyonumuzun temelini atmak için çalıştı. Bu çalışmalar sürerken Eğitim Çalışma Grubu’muz yeni bir öğrenme platformunun temelini attı.
“Daha kapsayıcı, fayda odaklı ve sürekli öğrenen ve paylaşan yeni KİD vizyonu ile iletişim sektörüne katkı sunmaya devam edeceğiz.”
Yeni stratejik plan KİD’de üyelik yapısından iletişimine dek birçok alanda yenilikler getiriyor. Dernek, kurumsal üyeliklerin yanı sıra bireysel ve öğrenci üyeliklerine de açıldı.
Yeni vizyonu ile KİD’in odağı aşağıdaki temel noktaları kapsayacak:
- İletişim sektörünün standartlarını yükseltmek
- İletişimde dijital transformasyon
-Genç iletişimciler ve profesyonel iş dünyası için yeni nesil eğitim ve öğrenme platformları kurmak
-Kurumsal iletişimin etki gücünü ve potansiyelini ekonomik ve sosyal fayda yaratma amacıyla harekete geçirmek. (Fotoğraflı)

Kid’in yeni stratejik planı : KİD RebootKid’in yeni stratejik planı : KİD Reboot

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