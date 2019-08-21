FİNANS

KidZania 100 binden fazla çocuğu ücretsiz ağırladı

FİNANS HABERLERİ  | 21.08.2019 12:38 | Son Güncelleme

KidZania İstanbul Üst Yöneticisi Ebru Timur: - "KidZania İstanbul’da da çocuklar dünyadaki diğer yaşıtları gibi meslekleri deneyimliyor"

İSTANBUL(AA) - Çocukların 100’den fazla mesleği deneyimlediği Çocuklar Ülkesi KidZania İstanbul, beşinci yaşında “daha iyi bir dünyaya hazırlanmayı” sürdürüyor.

KidZania'dan yapılan açıklamaya göre, “KidZania her çocuğun hakkı” diyerek açıldığı günden bu yana 100 binden fazla çocuğu ücretsiz misafir eden KidZania İstanbul, beşinci yaş kutlamaları kapsamında ‘Daha iyi bir dünya için kocaman bir kalbim var’ diyen ünlü isimler ve iş ortaklarının desteğiyle daha fazla çocuğu ağırlamaya devam ediyor.

Kampanya kapsamında KidZania’yı ziyaret edecek çocuklarla meslekleri deneyimleyen isimler arasında Yüksek Sadakat Kurucusu Kutlu Özmakinacı, SosyalBen Kurucusu Ece Çiftçi, Acıbadem Genel Müdür Yardımcısı Rasim Topuz, Da Vinci Ülke Müdürü Banu Canözkan ve Sepaş Genel Müdürü Çağrı Poyraz da yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KidZania İstanbul Üst Yöneticisi (CEO) Ebru Timur, yıl boyu iş ortakları ve ünlü isimlerden aldıkları desteği de birleştirerek çocukların yüzünü güldürmeye devam edeceklerini belirtti.

Timur, “Çocuklar bildiklerini arzular. KidZania İstanbul’da da çocuklar dünyadaki diğer yaşıtları gibi meslekleri deneyimliyor, ideallerini öğreniyor ve geleceğe ilişkin tatlı hayaller kurarak yarınları için belki de bu sayede şimdiden adımlar atıyor. 20 yıldır dünyanın çeşitli ülkelerinde hizmet veren diğer KidZanialar’dan da edindiğimiz deneyimlerle biz de İstanbul’da 5 yıldır çocuklara ulaşıyoruz. KidZania’da çocuklar liderlik etmenin yanı sıra, ekip olmayı öğreniyor, yardımseverliği ve paylaşmayı içselleştiriyor.” değerlendirmelerinde bulundu.

Bu iPhone'un fiyatı dudak uçuklattı! Onun için özel tasarlandı Bu iPhone'un fiyatı dudak uçuklattı! Onun için özel tasarlandı
TMO'nun Ordu'da fındık alımı başladıTMO'nun Ordu'da fındık alımı başladı
TÜİK - Yapı ruhsatı verilen daire sayısı yüzde 66.3 azaldıTÜİK - Yapı ruhsatı verilen daire sayısı yüzde 66.3 azaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul Kidzania

En Çok Okunan Haberler

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Monaco resmen açıkladı! Falcao'da sıcak gelişme

Monaco resmen açıkladı! Falcao'da sıcak gelişme

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Bakan duyurdu: 1 yıl ödemesiz 100 bin TL verilecek

Bakan duyurdu: 1 yıl ödemesiz 100 bin TL verilecek

Altın fiyatlarında son durum!

Altın fiyatlarında son durum!

Dolar ne kadar? İşte ilk rakamlar

Dolar ne kadar? İşte ilk rakamlar

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

4 ayın en düşüğünde!

4 ayın en düşüğünde!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Hazine'nin kuponsuz tahvil ihracında bileşik faiz yüzde 19

Hazine'nin kuponsuz tahvil ihracında bileşik faiz yüzde 19

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TMO'nun Ordu'da fındık alımı başladı

TMO'nun Ordu'da fındık alımı başladı

TÜİK - Yapı ruhsatı verilen daire sayısı yüzde 66.3 azaldı

TÜİK - Yapı ruhsatı verilen daire sayısı yüzde 66.3 azaldı

Suda marul yetiştirip, üretim hızını 3 kat artırdı

Suda marul yetiştirip, üretim hızını 3 kat artırdı

Ziraat odalarından 'Emanete fındık bırakmayın' uyarısı

Ziraat odalarından 'Emanete fındık bırakmayın' uyarısı

Taşköprü sarımsağı, üreticinin yüzünü güldürdü

Taşköprü sarımsağı, üreticinin yüzünü güldürdü

Almanlar hikayesi olan Türk ürünlerinin peşinde

Almanlar hikayesi olan Türk ürünlerinin peşinde

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.