KidzMondo’dan çocuklara okula dönüş hediyesi

İSTANBUL, (DHA)- TRUMP Alışveriş Merkezi’nde yer alan Türkiye’nin eğlence ve öğrence şehri KidzMondo, yeni eğitim-öğretim dönemine öğrencilerin keyifli bir başlangıç yapmaları amacıyla 15-16 Eylül ve 22-23 Eylül tarihlerinde tüm çocuklara kapı girişi bilet alımlarında yüzde 30 indirim sağlıyor.
Çocuklara sınırsız eğlence imkanı sunan KidzMondo’nun deneyimli sanat ekibinin hazırladığı okula dönüş etkinlikleri, çocukları daha fazla mutlu etmeyi ve keyiflendirmeyi amaçlıyor. KidzMondo’da Eylül ayı boyunca her hafta sonu bitkilerle resim atölyesi ve hayvanlar için kulübe yapımı gibi birbirinden renkli ve eğlenceli etkinlikler, özel dans şovları düzenlenecek.
GERİ DÖNÜŞÜM SERGİSİ
Ayrıca KidzMondo Yaz Kampı’na katılan minik sanatçıların kamp süresince yaptıkları eserlerden oluşan KidzMondo Geri Dönüşüm Sergisi de eylül ayı boyunca çocukların beğenisine sunulacak.
(FOTOĞRAF)
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