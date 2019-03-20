FİNANS

Kiğılı, özel dönüşümünü podyuma taşıdı

FİNANS HABERLERİ  | 20.03.2019 10:35 | Son Güncelleme

Şirket, sonbahar/kış 2019-2020 koleksiyonunu "maneviyat", "doğa" ve "mistizm" temalı defileyle modaseverlerin beğenisine sundu - "Maneviyat", "doğa" ve "mistisizm" temalı "Light Magic" koleksiyonu sergilendi

İSTANBUL (AA) - Erkek giyim markası Kiğılı, sonbahar/kış 2019-2020 koleksiyonunu "maneviyat", "doğa" ve "mistisizm" temalı defileyle modaseverlerin beğenisine sundu. Şirketin "Light Magic’ koleksiyonu katılımcılardan tam not aldı.

Kiğılı'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin sonbahar/kış 2019-2020 koleksiyonu, Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında düzenlenen defileyle modaseverlerin beğenisine sunuldu.

Şirketin, "maneviyat", "doğa" ve "mistisizm" temalı defilede modaeverlerin beğenisine sunduğu "Light Magic" isimli koleksiyonu, katılımcılardan tam not aldı.

Moda, iş, sanat ve spor dünyasından yoğun katılımın gerçekleştiği, ağırlıkta casual ve spor ürünlerin görücüye çıktığı defilede, 30 farklı model sahne aldı. Alışılmışın dışındaki konsept ve tasarımlarla dikkatleri üzerine çeken koleksiyon, Kiğılı Kreatif Direktörü Sait Çakıcı ve Marka Direktörü İlkay Keleş tarafından hazırlanırken, defilenin koreograflığını ise Uğurhan Akdeniz üstlendi.

- Casual ve spor ürünler ağırlıkta

"Light Magic" koleksiyonu ile odaklandığı psikografik bilgilerle, tüketici davranışlarını ve alışkanlıklarını analiz eden Kiğılı, özellikle Y jenerasyonun beklentilerine hitap ederken; özel dokunuşlarla mistizmi bugüne uyarlayarak podyuma taşıdı.

"Maneviyat", "doğa" ve "mistizm" üçgeni etrafında şekillenen koleksiyonda, özellikle baharat renkleri öne çıkarken; toprak tonları, griler, lacivert ve mavi tonları, taş rengi ve siyah koleksiyonda kullanılan diğer renkler arasında yer aldı.

Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı ve Kiğılı Üst Yöneticisi (CEO) Hilal Suerdem'in yanı sıra Mudo Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Taviloğlu, Derimod Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Zaim, APS Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Osman Benzeş gibi Türk perakende sektörünün önde gelen isimlerinin katıldığı defile, moda severler tarafından da büyük ilgi gördü.

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