Kılıçdaroğlu Malatya'da iş adamlarına seslendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ülkemizde güçlü bir demokrasiden ve aynı şekilde üretim politikalarından yanayız." dedi. Kılıçdaroğlu, Malatya Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaretinde yaptığı konuşmada, ticaret ve sanayi odalarının ekonomide önemli bir yeri olduğunu söyledi. Tam demokrasinin olduğu bir ülkede insanların rahatlıkla düşüncelerini ifade edebildiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Eğer demokrasi kısıtlanıyorsa, insanlar düşüncelerini açıkladıkları için ertesi gün vergi müfettişleri gelip hesaplarını inceliyorsa orada demokrasi büyük yara almış demektir. Biz kendi ülkemizde güçlü bir demokrasiden ve aynı şekilde üretim politikalarından yanayız. Beton ekonomisi değil üretim ekonomisi. Ürettiğimiz zaman, güçlü, dünyada söz sahibi olur, borçlanmaz ve üretimizi dünyanın her ülkesine satabiliriz." diye konuştu. Kılıçdaroğlu, Malatya'nın bu alanda artılarının bulunduğunu, sanayisinin küçümsenemeyeceğini dile getirerek sanayinin her dönem geliştiğini ancak ciddi sorunlarının olduğunu da bildiklerini kaydetti.

Sanayicinin sorun yaşadığını savunan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Bizim görevimiz bu sorunlarını dinlemek, çözüm üretmektir. Bizim üretim ekonomisi üzerinde durmamız ve tasarruflarımızı yatırımlara yönlendirmemizin temelinde güçlü bir devlet yaratmak, işsizliği azaltmak ve borçla ekonomiyi büyütmemek, tam tersine ticaret yaparak, ürettiğimiz ürünleri satarak karşılığında döviz elde ederek ekonomimizi büyütmek var. Çünkü borç alan emir alır, borç alan bir süre sonra yakayı borçlunun elinden kurtaramaz. Bizim son 16 yılda dışarıya ödediğimiz faiz 151 milyar 34 milyon dolardır. Buradaki temel sorun şudur: Elbette her ülke borçlanabilir, kredi alabilir ama bugün bizim borçlanma faizimiz dünyanın en yüksek faizlerinden birisidir. Yani dünyada en yüksek faizle borçlanan ikinci ülkeyiz. Arjantin'den sonra Türkiye geliyor." - "Teknoloji liseleri kuracağız" Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin Güney Kore'den önce otomobil üreten bir ülke olduğuna ancak bugün bir otomobil markasına sahip olmadığını vurguladı.

Güney Kore'nin dünya çapında üç otomobil markası bulunduğunu anımsatan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim eğitim sistemimiz maalesef geleceğimiz açısından ciddi sorunlar yaratacak bir sisteme dönüştü. Nereye gitsem, hangi organize sanayi bölgesine gitsem 'nitelikli ara eleman bulamıyoruz' diyorlar. Bunu çözmek için seçim bildirgemize özel bir hüküm koyduk. Bütün organize sanayi bölgelerinde yatılı teknoloji liseleri kuracağız ve bunlar 6 yıl olacak. İlk 3 yıl burada çocuklarımız okuyacak, yatılı olacak, aileye yük olmayacak. 3'üncü yıldan itibaren hangi alanda eğitim görüyorsa gidecek o fabrikaya staj görecek. Biz buna iş garantili eğitim diyoruz. Eğer bu olmazsa katma değeri yüksek ürün üretme konusunda güçlü bir beceriyi yakalayamamış oluruz." - "Doların yükseldiği falan yok" CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, doların yükselmediğini savunarak "Doların yükseldiği falan yok arkadaşlar dolar yerinde duruyor. İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da, Japonya'da, Rusya'da dolar neyse aynı dolar, Amerikan parası. Değeri düşen Türk lirası, zaten sorun Türk lirasında. Sorun ekonomiden, ekonomi yönetiminden kaynaklanıyor." dedi.

Ülkeye demokrasinin getirilmesi gerektiğine işaret eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: "Hiçbirinizin can ve mal güvenliği yoktur. Şu anda bir KHK ile hepinizin mal varlığına el koyabiliriz. Bir de dosyaya gizlilik kararı koyarız, avukat tutarsınız neden tutuklandığınızı öğrenemezsiniz. Böyle bir hukuk sistemi olur mu? Bu hukuk sistemine yabancı sermaye gelir mi? OHAL, niye OHAL var? FETÖ olayı bitti, bunu ben söylemiyorum Sayın Başbakan, İçişleri, Adalet ve Milli Savunma Bakanı söylüyor o zaman bu OHAL niye var? Hangi gerekçeyle var? Benim sizden istediğim yaşanacak olan bir ekonomik krizde en büyük faturayı siz ödeyeceksiniz. Ben ödemem, emekli maaşımı alıyorum, milletvekili aylığını onu da zaten siz ödüyorsunuz. Sizin kaybedecek çok şeyiniz var. Sandığa giderken hepiniz düşünün, elinizi vicdanınıza koyun ve oyunuzu öyle kullanın." Kemal Kılıçdaroğlu, ülkede şu an hiçbir alanın planlanmadığını iddia ederek yarın ne olacağını hiç kimsenin bilemediğini, önünü göremediğini kaydetti. - "Dış politikada yeni bir anlayış gerekiyor"

Türkiye'nin çok sorunu olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, "Dış politikada yeni bir anlayış gerekiyor. Allah'ın izniyle Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığını alır Millet İttifakı parlamentoda çoğunluğu alırsa ilk yapacağımız iş üç devletin başkanını ziyaret etmek olacak. İran, Irak ve Suriye. Biz ayrı bir teşkilat kurmaya da karar verdik. Ortadoğu Barış ve İş Birliği Teşkilatı. Dört ülke bu teşkilatın kurucusu olacak. Dört ülke bir araya geldiği zaman terör kesinlikle bitiyor ve biz Ortadoğu'yu en geç 2 yıl içerisinde bir barış havzasına döndüreceğiz." diye konuştu. Kılıçdaroğlu, neyi nasıl yapacaklarını iyi bildiklerine dikkati çekerek cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce'nin seçilmesi halinde ilk yapacağı işin OHAL'i kaldırmak olacağını sözlerine ekledi. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Kılıçdaroğlu'nu Malatya'da ağırlamaktan onur duyduklarını belirterek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kılıçdaroğlu Malatya'da iş adamlarına seslendi

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: - "Ülkemizde güçlü bir demokrasiden ve aynı şekilde üretim politikalarından yanayız" - "Bütün organize sanayi bölgelerinde yatılı teknoloji liseleri kuracağız" - "Sandığa giderken hepiniz düşünün, elinizi vicdanınız

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