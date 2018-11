Kılıçdaroğlu Türk-İş'i ziyaret etti

CHP olarak toplumun her kesiminin sorunlarını dile getirmek konusunda kendilerini sorumlu gördüklerini, işçilerin büyük sorunlarının olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kadroya geçemeyen binlerce işçi var. Bu mücadeleyi sendikalar yaptığı sürece biz de destek vereceğiz. Parlamentoda, dışındaki ortamlarda da taşeron işçilerin kadroya geçmesi konusunda her türlü mücadeleyi yapacağız. Kanun tekliflerimizi hazırladı arkadaşlarımız, onu vereceğiz." dedi.

"2000 lira nedir? 2000 lirayla kira mı ödenir, ev mi geçindirilir, çocuğun masrafı mı karşılanır, günde üç öğün yemek mi yenir? Günde üç öğün simit yeseniz 2000 lira onu bile karşılamıyor. Mütevazı davranıyorlar, net 2000 lira istiyorlar. Asgari ücretten vergi alınması başlı başına bir ayıptır. Asgari ücretli vergi yükü altında ezilmektedir. 2000 lira alacak bu parayla yüzde 18 KDV ödeyecek, gelir vergisi, damga vergisi harçlar her şeyi ödeyecek. O açıdan iktidar olanların işçinin sesini duymaları gerekir. Saraylarından oturup işçinin sesinin duymayanlar topluma karşı sağırdırlar. Toplumun sesine kulak kabartmaları gerekir."

- "Türk-İş işçinin, emeğin, alın terinin temsilcisi"

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önerileri parlamentoya sunduklarını ama AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla bunun reddedildiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, buna karşın emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını dile getirmeye devam edeceklerini aktardı.

Türkiye'nin iş kazalarında Avrupa'da birinci, dünyada üçüncü sırada olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, iş kazalarındaki can kayıplarının terörden daha fazla olduğuna işaret etti. Kılıçdaroğlu, "Bunlara iş cinayetleri deniyor. Gerçekten de işçiler önlem alınmadan iş alanına sürülüyorlar ve kazalar yaşanıyor." değerlendirmesini yaptı.

Taşeronlaşmayı sendikalarla Türkiye'nin gündemine getirdiklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Taşeronlaşmanın engellenmesi gerektiğini söyledik. Her işçinin kadrolu olması gerektiğini ifade ettik. Taşeronlaşmanın çağdaş kölelik olduğunu söyledik. Bu konuda mücadele ettik ve sonuçta bir grup işçi şöyle ya da böyle kadroya geçti. Fakat hala kadroya geçemeyen binlerce işçi var. Bu mücadeleyi sendikalar yaptığı sürece biz de destek vereceğiz. Parlamentoda, dışındaki ortamlarda da taşeron işçilerin kadroya geçmesi konusunda her türlü mücadeleyi yapacağız. Kanun tekliflerimizi hazırladı arkadaşlarımız, onu vereceğiz. Siz söylemlerinizi her ortamda dile getiriyorsunuz, medyadaki arkadaşlarımdan istirham ediyorum, Sayın Başkan'ın söylemlerine biraz daha fazla yer veriniz. Türkiye'nin işçi hareketinin en temel kurumlarından bir tanesi Türk-İş'dir. İşçinin, emeğin, alın terinin temsilcisi bir kurumdur, uluslararası alanda Türkiye'yi temsil eden bir kurumdur, ILO'da Türkiye'yi temsil eden bir kurumdur. Türk-İş gibi milyonlarca işçinin sesi olan bir kurumun, söylemlerinin medyada yer almaması bir demokrasi ayıbıdır."

