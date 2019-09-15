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Kılıçlar soğanı çiftçiyi sevindirdi

FİNANS HABERLERİ  | 15.09.2019 11:14 | Son Güncelleme

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine bağlı Kılıçlar köyünde yetiştirilen ve içeriğindeki pirüvik asit miktarının fazlalığı dolayısıyla diğer soğan çeşitlerinden ayrılan Kılıçlar soğanı, yüksek rekoltesi ve kalitesiyle bu yıl çiftçinin yüzünü güldürdü - Üretici Ramazan Ercan: - "Satışlardan memnunum. 14 kilogramlık çuvalı 20 liraya satıyorum"

FATİH GÖKMEN - Kırıkkale'nin Kılıçlar köyünde yetiştirilen ve geçen yıl coğrafi işaret tescil belgesi alan "Kılıçlar soğanı"nda hasat dönemi başladı.

Etli yapraklarının, hacminin ve içeriğindeki pirüvik asit miktarının fazlalığı dolayısıyla diğer soğan çeşitlerinden ayrılan Kılıçlar soğanı, yüksek rekoltesi ve kalitesiyle bu yıl çiftçinin yüzünü güldürdü.

Köy halkının yüzde 80'inin gelir kaynağı olan soğan için Kırıkkale Belediyesi tarafından 2014 yılında başlatılan çalışmaların ardından geçen yıl coğrafi işaret tescil belgesi alındı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Sırrı Yılmaz, AA muhabirine, Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde soğan yetiştiriciliğinin ticari boyutta yapıldığını söyledi.

Her bölgede üretilen soğanın o bölgenin ismiyle anıldığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kılıçlar soğanımız da Yahşihan ilçesine bağlı Kılıçlar köyünde üretilmektedir ayrıca coğrafi işaret tescil belgesi almış bir ürünümüzdür. 2014 yılında Kırıkkale Belediyesi tarafından müracaat edilmiş ve geçen yıl temmuz ayında belgeyi almıştır. Kılıçlar soğanı özellikle bu bölge tüketicisi tarafından tercih edilen bir soğan. Kılıçlar soğanı, etli yapraklarının fazla ve hacminin büyük olması dolayısıyla tercih edilmektedir. İçeriğindeki pirüvik asit miktarının fazla olması da tercih edilen önemli bir durum. Kılıçlar soğanı burada onlarca yıldır üretimi yapılan bir ürün. Çiftçimiz bu konuda oldukça tecrübeli."

Yılmaz, Kılıçlar soğanının gün geçtikçe Türkiye genelinde tanınmasıyla Ankara'da zincir marketler tarafından alınan bir ürün haline geldiğini dile getirdi.

- 4-5 bin ton soğan üretiliyor

Soğanı alan marketlerin belirli kriterler koyduğunu ve bu nedenle çiftçilerin de bu kriterleri yakalayabilmek için verim ve kaliteyi yükseltmek adına büyük bir gayret sarf ettiklerini ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bizim de teknik personelimizin yönlendirmesi ve rehberlik etmesiyle soğanımızın kalitesi ve kalibresi gün geçtikçe yükselmektedir. Kılıçlar köyünün yüzde 70-80'inin geçim kaynağı soğan. Köyde yaklaşık bin 200 dekar civarında Kılıçlar soğanı ekimi yapılmaktadır. Bu, yılda 4-5 bin ton soğan demektir. Bu, ilimiz için çok önemli bir ürün. Ekim alanının ve kalitenin artması açısından yoğun gayret sarf ediyoruz. Önümüzdeki yıl çok kapsamlı bir hasat şöleni tertip etmek suretiyle hem bölgede hem de Türkiye genelinde tanınabilirliğini artırmaya çalışacağız. 19 Eylül'de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde tertip edilecek Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'nde de Kılıçlar soğanı bizi gururla temsil edecek. Soğanımızı bu zirvede sergileyeceğiz. Bütün Türkiye Kılıçlar soğanını tanımış olacak."

- Üretici satışlardan memnun

Üretici Ramazan Ercan ise bu yıl 12 dönüm soğan ektiğini aktararak, verimlerinin iyi olduğunu dile getirdi.

Dönüm başına 3-5 ton arası soğan elde ettiklerini anlatan Ercan, "Yıllardır soğan üretimi yapıyoruz. Soğanımızın özelliği yemeklerde daha iyi ve tatlı olması, diğerlerine göre daha dayanıklı olması. Şu anda satışlardan da memnunum. 14 kilogramlık çuvalı 20 liraya satıyorum." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kılıçlar soğanı Kırıkkale Tarım ve Orman İl Müdürü Sırrı Yılmaz

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