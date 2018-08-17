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Kilim Mobilya Avrupa'dan sonra Afrika'da

FİNANS HABERLERİ  | 17.08.2018 10:17 | Son Güncelleme

Kilim Mobilya’nın, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile yürüttüğü proje kapsamında, yurt içi ve yurt dışı bayilerinde "Müşteri Dostu Kuruluş" ve "Müşteri Dostu Marka" damgalı bayrakları dalgalandırmak için başlattığı proje devam ediyor.

Kilim Mobilya Avrupa'dan sonra Afrika'da

İstanbul, 17 Ağustos (DHA) - Kilim Mobilya’nın, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile yürüttüğü proje kapsamında, yurt içi ve yurt dışı bayilerinde "Müşteri Dostu Kuruluş" ve "Müşteri Dostu Marka" damgalı bayrakları dalgalandırmak için başlattığı proje devam ediyor.
Türkiye'de markalı mobilya sektörünün öncü kuruluşlarından Kilim Mobilya’nın, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile birlikte, yurt içi ve yurt dışı bayilerinde, Avrupa Kalite Teşkilatı (EOQ) onaylı, “Müşteri Dostu Kuruluş - MDK” ve “Müşteri Dostu Marka - MDM” damgalı bayrakları Avrupa’dan sonra, Kuzey Afrika ülkesi Fas’ın ünlü Kazablanka kentinde de dalgalanmaya başladı.
TSE ile yürüttükleri ortak çalışmalar kapsamında, Kilim Mobilya’nın Avusturya’da Viyana Bayisi’nin MDK belgelendirmesini tamamladığını vurgulayan Kilim Mobilya Kalite Yönetim Müdürü Latife Şahin, Fas Kazablanka Bayisi’nin de bu belgeyi almaya hak kazandığına dikkat çekti ve ekledi:
"Ülkemizin sektörel rekabet gücünü destekleyerek, ticari gücünü artıran ve hizmet kalitesi standartları oluşturmaya yönelik projemiz kapsamında yurtiçi ve yurtdışı bayilerimizle hız kesmeden çalışmalarımıza devam ediyoruz.
“Bu çalışmalar kapsamında, yurtdışında ilk MDK damgalı bayrağımızı geçen aylarda Avusturya Viyana Bayimiz dalgalandırmaya başladı. Afrika’da da ilk kez Fas Kazablanka bayimizin belgelendirme çalışmalarımızı bu ay tamamladık. Yılın başında koyduğumuz, ‘2018 yılı sonuna kadar yurtiçi ve yurtdışındaki bayilerimizin belgelendirmesi’ hedeflerimiz ile uyumluyuz."
TSE ile birlikte yürüttükleri “Müşteri Dostu” projesinin, Avrupa Kalite Teşkilatı (EOQ) tarafından da kabul edildiğine dikkat çeken Latife Şahin, Kilim Mobilya Zeugma Bayisi’nin dünyada ve Türkiye’de MDK belgeli ilk mobilya satış noktası olduğunu söyledi ve ekledi:
“Aynı sistemle Avrupa kıtasında ilk Avusturya bayisi, Afrika’da ilk Fas bayisi Müşteri Dostu Kuruluş denetimini başarı ile tamamlamış oldu. Kilim Mobilya olarak, Türkiye ya da dünyanın neresinde olursa olsun, bizim için ürün ve hizmet sunumumuzda kalite standardı değişmez; hedefimiz EOQ onaylı ve TSE belgeli kalite standartlarındaki ürün ve hizmet sunumumuzu küreselleştirmektir. Kilim Mobilya’nın ürün ve hizmet sunumumuzdaki yüksek kaliteyi, bir Türk markası olarak dünyanın her yanına yaymak ve benimsetmek öncelikli hedefimizdir.”
TSE İşbirliği ile Dünyada bir İLK Kilim Mobilya Kasablanka Bayisi belgelendirilmesi için Fas ta bulunan Türk Standartları Enstitütüsü MDM ve MDK Proje Sorumlusu Kürşat Bacanlı, projenin dünyada ilk olduğuna vurgu yaparak,”Tüm dünyada TSE tarafından belgelendirmesine başlanan ve müşterinin marka algısının değerlendirilerek belgelendirildiği bu sistemde bir Türk markası olan Kilim Mobilya ile yola çıkmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz” dedi.
Avrupa’nın kalite alanındaki lider kuruluşu Avrupa Kalite Teşkilatı (EOQ), Aralık 2013’te İstanbul’da yapılan Yönetim Kurulu toplantısında bu belgelendirme modelini "EOQ Projesi" olarak kabul etti. Bu belgelendirme modelinin EOQ tarafından benimsenmesi ile ilk kez Türkiye’nin geliştirdiği bir hizmet kalitesi belgelendirme modeli Avrupa ülkelerinde uygulanmaya başlanmış oldu. MDM-MDK belgelendirmesi, teşkilata üye 35 Avrupa ve Akdeniz ülkesinde, TSE koordinasyon ve yönetiminde yürütülüyor. TSE, bu belgelendirme modelini geliştiren kuruluş olarak, projeye katılmak isteyen EOQ üye ülkelerine know-how, eğitim, danışmanlık ve doküman desteği sağlıyor.

(Fotoğraflı)

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