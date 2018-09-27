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Kilim Mobilya’ya Frankfurt'ta "Uluslararası Mükemmellik ve Kalite Ödülü"

FİNANS HABERLERİ  | 27.09.2018 10:43 | Son Güncelleme

Kilim Mobilya, Frankfurt’ta düzenlenen 32.

Kilim Mobilya’ya Frankfurt'ta "Uluslararası Mükemmellik ve Kalite Ödülü"

Elif Varan / İstanbul, 27 Eylül (DHA) - Kilim Mobilya, Frankfurt’ta düzenlenen 32. Uluslararası Mükemmellik ve Kalite Zirvesi’nde “Uluslararası Mükemmellik ve Kalite Ödülü” aldı.
Zirve kapsamında Uluslararası Mükemmellik ve Kalite ödülünü, Kilim Mobilya adına, Kilim Mobilya CEO’su Mesut Yiğit ve Kilim Mobilya Kalite Müdürü Latife Şahin, Business Initiative Directions (İş Dünyası Girişim Yönelimleri - BID) Başkanı ve CEO'su Jose E. Prieto’dan aldı.
BID CEO’su Jose E.Prieto, Kilim Mobilya’nın işletme organizasyonunda kalitenin en önemli bileşenlerden biri olduğunu belirtti ve şöyle devam etti:
"Zirvede, Kilim Mobilya’nın bilgi ve uzmanlığının ayrıntılarıyla tanıtılmasının, bir araya gelen uluslararası grup için sürekli İyileştirme çalışmalarında çok değerli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Bu yıl 32.si düzenlenen Zirve’de önceki yıllarda da Kilim Mobilya gibi ‘Uluslararası Mükemmellik ve Kalite Ödülü’nü kazanan firmaların deneyimlerini aktardıkları sunumlarında olduğu gibi, Kilim Mobilya’nın deneyimlerinden de ilham alacak."
Kilim Mobilya CEO’su Mesut Yiğit, Kilim Mobilya’nın vizyonunu, "Evrensel standartlara uygun, dünya genelinde her yaşam alanına sevgiyle üretmek" olduğunu belirtti ve şöyle devam etti:
"Misyonumuz; müşteri beklentileri doğrultusunda; her yaşam alanına güven, kalite, değer katan, yaşadığımız coğrafyanın kültürel zenginliklerini Ar-Ge özgün model ve tasarımlarıyla Kilim gibi dokuyan, farklı, belirleyici, çevreye duyarlı, topluma saygılı, ülke ekonomisine katkı sağlayan, çalışanıyla, tüketicisiyle Mutlu Kilim Ailesi oluşturmaktır.
"Buradan hareketle, Kilim Mobilya olarak ihracata da en az iç pazar kadar ağırlık vererek, 2018-2020 yılları arasında organizasyonumuzun dünya ölçeğinde rekabet edebilir hale getirilmesi konusunda yoğun çalışmalar yapıyoruz.
"Bu hedefe giden yolda en büyük avantajımız, Ar-Ge'ye dayalı yenilikçi ve yüksek kaliteli ürünlerimiz; hangi pazara adım atarsak atalım, ürünlerimizin yüksek kalitesi ve yenilikçi nitelikleri, bizi her zaman rekabette bir adım önde başlatıyor."
Kilim Mobilya Kalite Müdürü Latife Şahin de, Kilim Mobilya’nın Kalite Politikası'nı, "Daima yüksek kalitede üretim yapmak" diye tanımladı ve şöyle konuştu:
""Bu sunumda, ürünlerde kullanılan kumaşlardaki renk tonu farklılıklarının çözülmesine yönelik oluşturduğumuz projeye odaklandık.
"Projenin kaynağı müşteri şikayetleri. Böyle bir durumda ilgili ürün otopsi yapılıyor her parçası ameliyat gibi ayrılarak incelemeler yapılıyor; projenin adını da bu nedenle Otopsi koyduk.
"Tamamen satış sonrası hizmetler (SSH) odaklı, hizmet iyileştirmeye yönelik bir çalışma. Biz de Kilim olarak, bu hassasiyetimiz ile, sektörde şikayet geri dönüş ve çözüm üretme sıralamasında ilk sırada yer alıyoruz.
"Birçok belge ile üretim ve yönetimdeki kaliteyi belgeleyen Kilim Mobilya olarak, teknolojik gelişmeleri, tasarımdaki yenilikleri, sektördeki her aşamayı sürekli kontrol ve takip ediyoruz, tüketici odaklı, kalite ve tasarım çıtasını sürekli yükseltiyoruz." (Fotoğraflı)

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