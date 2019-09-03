FİNANS

Kilis-Fırat Kalkanı Bölgesi Ticaret Forumu

FİNANS HABERLERİ  | 03.09.2019 15:22 | Son Güncelleme

Kilis-Fırat Kalkanı Bölgesi Ticaret Forumu

KİLİS (AA) - Türk ve Suriyeli iş insanları İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) tarafından düzenlenen "Kilis-Fırat Kalkanı Bölgesi Ticaret Forumu"nda bir araya geldi.

Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekatı sonrası bölge halkının refahı için her türlü desteği sunduğunu söyledi.

Terör unsurlarından arındırılmasıyla bölgede özellikle tarım alanında ciddi gelişmeler kaydedildiğini aktaran Soytürk, şu anda bölgeden 18'i tarım ürünü olmak üzere toplam 19 kalem malzemenin valilik tarafından akredite edilmiş olan Suriyeli firmalar aracılığıyla gümrükten çok rahat bir şekilde geçirildiğini ifade etti.

Vali Soytürk, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları bölgelerinde üretilen ürünlerle ilgili sıfır vergi olması için çalışmalar yürüttüklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Konuyla ilgili Hatay, Gaziantep ve Kilis valilikleri olarak ciddi çalışmalar yapıyoruz ve belli bir noktaya getirdik. Bu gerçekleştiği takdirde bölge insanı ürettiği ürünün karşılığını aldığı zaman bir daha ona yardım etme ya da yardım kolisi gönderme ihtiyacı hissetmeyeceğiz. Bunun üstüne ticaret geliştiğinde alacağımız vergilerle bölgedeki altyapı hizmetlerini tamamlayabileceğimizi düşünüyorum. Bugünkü toplantı bir ilk. Suriye'den gelen ticaret erbabıyla Kilis'teki iş insanlarını bir araya getiriyoruz. Bu çok kıymetli bir şey."

İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz da etkinliğin Türkiye ve Suriye arasındaki tarihi, kardeşlik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesi adına atılmış önemli bir adım olduğunu söyledi.

Programa Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu, GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Tuncay Bayraktar, KİTSO Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, Azez Ticaret Odası Başkanı İbrahim Dirbele ile çok sayıda Türk ve Suriyeli iş insanı katıldı.

Canlı yayında korkunç anlar! Saniye saniye kaydedildi Canlı yayında korkunç anlar! Saniye saniye kaydedildi
En çekici işveren AselsanEn çekici işveren Aselsan
Bakan Albayrak: Yılsonu hedeflerimizi yakalayacağızBakan Albayrak: Yılsonu hedeflerimizi yakalayacağız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İpekyolu Kalkınma Ajansı Kilis Kilis Valisi Recep Soytürk Suriyeli ve Türk iş insanları ticaret formu

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Davutoğlu'nun ihraç istemiyle ilgili açıklama!

Ahmet Davutoğlu'nun ihraç istemiyle ilgili açıklama!

Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

Araç sahipleri dikkat:15 gün devam edecek

Araç sahipleri dikkat:15 gün devam edecek

Faiz indirim beklentileri kuvvetlendi

Faiz indirim beklentileri kuvvetlendi

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Döviz kurları

Döviz kurları

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Altın fiyatları

Altın fiyatları

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
En çekici işveren Aselsan

En çekici işveren Aselsan

Bakan Albayrak: Yılsonu hedeflerimizi yakalayacağız

Bakan Albayrak: Yılsonu hedeflerimizi yakalayacağız

Sivas'ta Orta Anadolu Ekonomi Forumu

Sivas'ta Orta Anadolu Ekonomi Forumu

Kırmızı biber 8 bin kişiye iş sağlıyor

Kırmızı biber 8 bin kişiye iş sağlıyor

ODD - Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 8 ayda yüzde 46 daraldı

ODD - Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 8 ayda yüzde 46 daraldı

Dr. Seçil Yıldırım: Enflasyon beklentinin altında geldi

Dr. Seçil Yıldırım: Enflasyon beklentinin altında geldi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.