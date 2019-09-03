KİLİS (AA) - Türk ve Suriyeli iş insanları İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) tarafından düzenlenen "Kilis-Fırat Kalkanı Bölgesi Ticaret Forumu"nda bir araya geldi.

Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekatı sonrası bölge halkının refahı için her türlü desteği sunduğunu söyledi.

Terör unsurlarından arındırılmasıyla bölgede özellikle tarım alanında ciddi gelişmeler kaydedildiğini aktaran Soytürk, şu anda bölgeden 18'i tarım ürünü olmak üzere toplam 19 kalem malzemenin valilik tarafından akredite edilmiş olan Suriyeli firmalar aracılığıyla gümrükten çok rahat bir şekilde geçirildiğini ifade etti.

Vali Soytürk, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları bölgelerinde üretilen ürünlerle ilgili sıfır vergi olması için çalışmalar yürüttüklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Konuyla ilgili Hatay, Gaziantep ve Kilis valilikleri olarak ciddi çalışmalar yapıyoruz ve belli bir noktaya getirdik. Bu gerçekleştiği takdirde bölge insanı ürettiği ürünün karşılığını aldığı zaman bir daha ona yardım etme ya da yardım kolisi gönderme ihtiyacı hissetmeyeceğiz. Bunun üstüne ticaret geliştiğinde alacağımız vergilerle bölgedeki altyapı hizmetlerini tamamlayabileceğimizi düşünüyorum. Bugünkü toplantı bir ilk. Suriye'den gelen ticaret erbabıyla Kilis'teki iş insanlarını bir araya getiriyoruz. Bu çok kıymetli bir şey."