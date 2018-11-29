FİNANS

"Kilis zeytinyağı" ABD ve Katar mutfaklarında

FİNANS HABERLERİ  | 29.11.2018 12:18 | Son Güncelleme

Farklı aroması ve lezzeti nedeniyle ilgi gören tescilli Kilis zeytinyağı ABD ve Katar'a ihraç ediliyor - Kilis Organik Zeytin Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Polat: - "Bir firmadan çeşitli ülkelere satılmak üzere bin ton zeytinyağı siparişi aldık. İlk etapta 50-100 ton vereceğiz. ABD ile kesin olarak anlaşmamız var. 50 ton ilk partiyi sattık. Katar'a da 10 ton yolladık. 20 ton daha gönderme durumumuz var" - Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu: - "Kilis yağlık çeşidinin gelecekte dünyada aranan bir ürün olacağına inanıyoruz. Bunu sağlık sektöründe özellikle kanser ve kalp rahatsızlıkları gibi hastalıklarda ilaç olarak eczane raflarında belki kilosu 500 avro gibi rakamlarla satabileceğimizi düşünüyoruz"

KİLİS (AA) - İZZET MAZI - Türkiye'nin coğrafi işaret olarak tescil edilmiş lezzetlerinden Kilis zeytinyağı, ABD ve Katar'a ihraç edilmeye başlandı.

Yaklaşık 263 bin dekarda yağlık, 17 bin dekarda sofralık zeytin üretiminin yapıldığı Kilis'te bir taraftan hasat devam ediyor bir taraftan da zeytinyağı fabrikaları yoğun şekilde çalışıyor.

Zeytin üreticisinin yüzü bu sezon hem verimdeki artış hem de ABD ve Katar'a ihracatın başlaması dolayısıyla gülüyor.

Kilis Organik Zeytin Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kilis zeytinyağının 2015'te Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret olarak tescil edildiğini söyledi.

O dönem aldıkları destekle organik zeytinyağı sıkma, depolama ve paketleme entegre tesisi kurduklarını belirten Polat, bu tesiste işlenen zeytinyağının markalaştığını, iç pazarda farklı marketlerde satışının yapıldığını anlattı.

Polat, bir firmadan çeşitli ülkelere satılmak üzere bin ton zeytinyağı siparişi aldıklarını dile getirerek, "İlk etapta imkanlar dahilinde 50-100 ton vereceğiz. ABD ile kesin olarak anlaşmamız var. 50 ton ilk partiyi sattık. Katar'a da 10 ton yolladık. 20 ton daha gönderme durumumuz var." diye konuştu.

Hüseyin Polat, farklı ülkelerden firmalarla görüşme halinde olduklarını da sözlerine ekledi.

- "3 kilo zeytinden 1 kilo yağ çıkıyor"

Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir de zeytin hasadının yağlık ve sofralık olarak iki kategoride sürdüğünü belirterek, "Kilis'in en büyük geçim kaynaklarından zeytinin hasadı hızla devam ediyor. Kilis'te yaklaşık 280 bin dekar alanda zeytin hasadı yapılıyor. Bunun 263 bin dekarında yağlık, geri kalanında ise sofralık zeytin yetiştiriliyor. Toplamda 55 bin ton yağ üretimimiz var." diye konuştu.

Zeytinyağı üretiminin son derece zahmetli olduğunu, 3 kilo zeytinden 1 kilo zeytinyağı çıktığını anlatan Özdemir, şunları söyledi:

"Sabah erkenden akşama kadar zeytin topluyoruz. Daha sonra traktörlere yükleyerek sıkıma götürüyoruz. Buradan da sofralara gidiyor. Zeytinyağı kalitesi ve aromasıyla gerçekten de bin derde deva. Yakın zamanda tüm eczanelerde Kilis'in zeytinyağını görebiliriz."

- "Gelecekte aranan bir ürün olacak"

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu da zeytinin dünyadaki en kıymetli gıda ürünlerinden biri olduğunu ifade etti.

Yaptıkları genetik haritalama çalışmalarının dünyada zeytinin ilk çıkış noktasının Kilis ve çevresi olduğunu gösterdiğini dile getiren Şekeroğlu, şunları kaydetti:

"Tarihin derinliklerinden günümüze kadar gelen bu değerli varlığın korunması gerekiyor. 'Kilis yağlık' çeşidinin günümüzde de devamının sağlanması oldukça önemli. Biz bu değerli hazinemizi üniversitemiz ve ziraat fakültemizle geliştiriyoruz ve ülkemizin farklı bölgelerinde yetiştirilmesine olanak sağlıyoruz. Kilis yağlık çeşidi ülkemizde ve dünyanın çeşitli yerlerinde yetiştirilen yağlık çeşitler içinde en fazla yağ oranına sahip. Normalde yüzde 20'ler civarında yağ içeren zeytinlere kıyasla yüzde 40'a varan bir verim sağlıyor. Kilis yağlık çeşidinin gelecekte dünyada aranan bir ürün olacağına inanıyoruz. Bunu sağlık sektöründe özellikle kanser ve kalp rahatsızlıkları gibi hastalıklarda ilaç olarak eczane raflarında belki kilosu 500 avro gibi rakamlarla satabileceğimizi düşünüyoruz. Bu konuda üniversite olarak başlattığımız üretim ve laboratuvar çalışmaları hızla devam ediyor."

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Katar ve ABD kilis zeytinyağı Organik Zeytin Üreticileri Birlik Başkanı Hüseyin Polat Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu

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