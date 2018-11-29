"Kilis zeytinyağı" ABD ve Katar mutfaklarında

KİLİS (AA) - İZZET MAZI - Türkiye'nin coğrafi işaret olarak tescil edilmiş lezzetlerinden Kilis zeytinyağı, ABD ve Katar'a ihraç edilmeye başlandı.

Yaklaşık 263 bin dekarda yağlık, 17 bin dekarda sofralık zeytin üretiminin yapıldığı Kilis'te bir taraftan hasat devam ediyor bir taraftan da zeytinyağı fabrikaları yoğun şekilde çalışıyor.

Zeytin üreticisinin yüzü bu sezon hem verimdeki artış hem de ABD ve Katar'a ihracatın başlaması dolayısıyla gülüyor.

Kilis Organik Zeytin Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kilis zeytinyağının 2015'te Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret olarak tescil edildiğini söyledi.

O dönem aldıkları destekle organik zeytinyağı sıkma, depolama ve paketleme entegre tesisi kurduklarını belirten Polat, bu tesiste işlenen zeytinyağının markalaştığını, iç pazarda farklı marketlerde satışının yapıldığını anlattı.

Polat, bir firmadan çeşitli ülkelere satılmak üzere bin ton zeytinyağı siparişi aldıklarını dile getirerek, "İlk etapta imkanlar dahilinde 50-100 ton vereceğiz. ABD ile kesin olarak anlaşmamız var. 50 ton ilk partiyi sattık. Katar'a da 10 ton yolladık. 20 ton daha gönderme durumumuz var." diye konuştu.