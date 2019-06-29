FİNANS

Kilis'in su problemine son verecek baraj doldu

FİNANS HABERLERİ  | 29.06.2019 10:54 | Son Güncelleme

DSİ tarafından inşa edilen ve Kilis'in içme suyu problemine son verecek Yukarı Afrin Barajı'nda doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Kilis'te inşa edilen Yukarı Afrin Barajı'nda doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, söz konusu barajın da içinde yer aldığı Yukarı Afrin Projesi'nin tamamlanmasıyla Kilis'in 2060'a kadar içme suyu ihtiyacı karşılanacak.

Bölgede, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında yaşanan kuraklıklar ve nüfus artışından dolayı Seve Barajı'ndan temin edilen içme suyunun Kilis'e yetmemesi üzerine DSİ bölgede kalıcı çözüm bulmak amacıyla Yukarı Afrin Projesi'ni hayata geçirmek için çalışmalarını başlatmıştı.

Bu çerçevede projenin ana bileşenlerinden olan 60 metre yüksekliğe sahip Yukarı Afrin Barajı'nın inşaatına hız veren DSİ, kısa sürede baraj inşaatını tamamlayarak su tutma işlemini gerçekleştirdi. Söz konusu barajda bugün itibarıyla doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

Proje kapsamında barajla beraber isale hattı inşaatına başlayan DSİ, Yukarı Afrin Barajı'nda depolanan içme suyunu Kilis'e ulaştıracak 43 kilometrelik isale hattının 22,3 kilometrelik kısmını da tamamladı.

Toplam maliyeti 600 milyon lira olan projenin tamamlanması halinde Kilis'e yıllık 19 milyon metreküp su tahsisi yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Su İşleri DSİ Kilis Tarım ve Orman Bakanlığı Yukarı Afrin Barajı

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