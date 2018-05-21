Kilis'te 3 bin 250 kişilik işe, 9 bin 700 başvuru

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - KİLİS'te, 'Toplum Yararına Program' kapsamında 3 bin 250 kişinin 6 ay süreyle istihdam edileceği işe, 9 bin 700 kişi başvurdu. Bunun üzerine işe alınacak kişilerin noter huzurunda kura çekimiyle belirlenmesine başlandı.
Kilis'teki resmi kurumlarda 6 ay süreyle çalıştırılacak 3 bin 250 kontenjanlık geçici iş için Türkiye İş Kurumu'na (İŞKUR) 9 bin 700 kişi başvurdu. Başvuruların sona ermesinin ardından bugün işe alınacak kişilerin belirlenmesi için kura çekimine başlandı. Kilis Spor Salonu'nda yapılan ve yarın da devam edilecek kura çekimiyle 6 aylık işe alınacak kişiler belirleniyor.
Kurada isimleri çıkanlar, geçici de olsa iş bulmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.
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