FİNANS

Kilis'te 'geçici iş' kuyruğu

FİNANS HABERLERİ  | 19.06.2018 11:28 | Son Güncelleme

KİLİS'te, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, 6 ay süreyle çalıştırılacak 1500 kişilik iş için çok sayıda işsiz, müracaat yapmak üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü önünde kuyruk oluşturdu.

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - KİLİS'te, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, 6 ay süreyle çalıştırılacak 1500 kişilik iş için çok sayıda işsiz, müracaat yapmak üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü önünde kuyruk oluşturdu. Kentteki kamu kurumlarında TYP kapsamında 1500 kişinin 6 ay süreyle istihdam edileceği açıklandı. Geçici işte çalışmak isteyen çok sayıda kişi, İŞKUR İl Müdürlüğü'ne akın etti. Kadın ve erkeklerin ayrı ayrı sıraya girdiği İŞKUR önünde, sıra yüzünden zaman zaman tartışma oldu. İş başvurusu yapan kişi sayısının fazla olması nedeniyle istihdam edilecek 1500 kişinin, 2 Temmuz gününe kadar kurayla belirleneceği belirtildi.

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