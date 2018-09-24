FİNANS

Kilis'te 'geçici iş' kuyruğu

FİNANS HABERLERİ  | 24.09.2018 10:16 | Son Güncelleme

KİLİS'te, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, 9 ay süreyle çalıştırılacak 345 kişilik işe yüzlerce kişi başvuru yaptı.

Kilis'te 'geçici iş' kuyruğu

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - KİLİS'te, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, 9 ay süreyle çalıştırılacak 345 kişilik işe yüzlerce kişi başvuru yaptı.
Kilis'te, Türkiye İş Kurumu'nca (İŞKUR) okullarda 340'ı temizlik 70'i ise özel güvenlik görevlisi olmak üzere 345 kişinin işe alınacağını duyurdu. 9 ay süreli işe girmek isteyenler, sabah saatlerinden itibaren İŞKUR İl Müdürlüğü'ne gelerek, başvurularını yapmaya başladı. Yoğunluk nedeniyle kurum önünde yüzlerce kişi, kuyruğa girerek, işlemlerini yaptırmak için sıra bekledi. Başvuruların 28 Eylül'e kadar süreceği belirtilirken, işe alınacak kişilerin isimlerinin 2 Ekim'de noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle belirleneceği bildirildi.

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Kilis'te 'geçici iş' kuyruğuKilis'te 'geçici iş' kuyruğuKilis'te 'geçici iş' kuyruğuKilis'te 'geçici iş' kuyruğu

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