FİNANS

Kilis'te İstihdam ve Kariyer Fuarı

FİNANS HABERLERİ  | 30.04.2019 14:09 | Son Güncelleme

Kilis'te İstihdam ve Kariyer Fuarı

KİLİS (AA) - Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) ev sahipliğinde Danimarka Mülteci Konseyince (DRC) düzenlenen "Kilis'te İstihdam ve Kariyer Fuarı" Türk ve Suriyeli işverenler ile iş arayanları bir araya getirdi.

KİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, ülkelerindeki iç savaş nedeniyle kendisine sığınan savaş mağdurlarına, Osmanlı döneminden bu yana taşıdığı manevi değerlerle destek verdiğini söyledi.

Kilis'in sayıca kendi nüfusundan fazla Suriyeliye ev sahipliği yaptığını anımsatan Celkanlı, şöyle dedi:

"Türkiye'de yaklaşık 4 milyon Suriyeli ikamet ediyor. Biz bu ülkede birlikte yaşıyorsak, ortak değerlere sahipsek, birlikte yaşamaya alışmalıyız. Birlikte çalışmalıyız ve birlikte üreterek, bu ülkeye katkı sağlamak zorundayız. Birçok yardım kuruluşu Suriyelilere yardım için Kilis'e geldi. Ellerinden geldiği kadar bu yükü hafifletmeye çalıştılar. Bugün düzenlemiş olduğumuz fuarın amacı da burada yaşayan, iş arayanları ve işveren kardeşlerimizi bir araya getirmektir."

DRC Türkiye Direktörü Shahzad Jmil de dünyanın her yerinde savaş ve krizler nedeniyle yerinden edilmiş insanlara destek sağlamaya çalıştıklarını dile getirdi.

Jmil, "Maalesef dünyada bu tür krizlerin her geçen gün arttığını görüyoruz. DRC olarak inanıyoruz ki devletlerin esas görevi yerinden edilmişleri desteklemektir. Mülteciler konusunda birçok ihtiyaç var, boşluk kalan alanlar var. Bunların doldurulmasında sivil toplum kuruluşlarının da rolünün önemli olduğuna inanıyoruz. O yüzden biz Türkiye gibi ülkelerde yer alıyoruz ve mültecileri desteklemeye çalışıyoruz." diye konuştu.

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"Kilis'te İstihdam ve Kariyer Fuarı" destek ekonomi Kilis

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