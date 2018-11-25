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Kilis'te serbest ticaret bölgesi kurulması için proje hazırlandı

FİNANS HABERLERİ  | 25.11.2018 13:48 | Son Güncelleme

Öncüpınar Gümrük Kapısı alanında serbest ticaret bölgesi kurulması için hazırlanan "Medine Pazarı" Projesi, MÜSİAD tarafından TBMM ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunuldu

KİLİS (AA) - Öncüpınar Gümrük Kapısı alanında "serbest ticaret bölgesi" kurulması amacıyla hazırlanan "Medine Pazarı" Projesi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a sunulduğu bildirildi.

MÜSİAD Kilis Şubesinden yapılan yazılı açıklamada, Öncüpınar Gümrük Kapısı'nın Türkiye'nin Ortadoğu'ya açılan en büyük sınır kapısı olduğu belirtildi.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan'ın da desteğiyle hazırlanan projenin TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a sunulduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kilis'in ekonomisine ciddi anlamda katkı sağlayacağı düşünülen projemizin hazırlık aşamaları tamamlanarak ilgili birimlere sunuldu. Projemizi olumlu bulan Sayın Bakanımız, projemizin bir örneğini alarak inceleyip gerekli yardımlarda bulunacaklarını ifade etti. 34 bin metrekare fabrika alanları, ticaret iş yerleri, açık pazar alanları, idari bina, camimiz ve birçok aktif yapının içinde bulunacağı güzel bir proje hazırladık ve ilk adımımızı attık. Bizlere destek vereceklerini ifade eden devlet büyüklerimize teşekkür ediyor, projemizin Kilis'imize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

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