Kimliğini kaybetti, başına gelmeyen kalmadı

İnşaat işçisi Ömer Çelikten (44), AA muhabirine yaptığı açıklamada, evli ve 3 çocuk babası olduğunu, geçimini inşaatlarda çalışarak asgari ücretle sağladığını söyledi.

Yaklaşık 3 yıl önce Yenimahalle ilçesinde çalıştığı inşaatta kimliğini kaybettiğini belirten Çelikten, gazeteye kayıp ilanı verdiğini, İlçe Emniyet Müdürlüğünden aldığı belgeyle yeni kimlik çıkarttığını kaydetti.

Çelikten, yenisini çıkartmasına rağmen kaybettiği kimliği bulanlar tarafından dolandırıldığını dile getirerek, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Kimliğimi alan kişiler, 2016 yılında bir otomobil firmasından araç alarak kullandıkları kredide beni kefil göstermişler, altına imzamı atmışlar. Daha sonrasında İstanbul'dan bir avukat aradı. Aracın alındığı otomobil firmasının avukatı olduğunu söyledi. Avukat, bana alınan aracın borcunun ödenmediğini ve kefil olduğum için benim ödemem gerektiğini söyledi. Ben avukata bahsi geçen bayiye gitmediğimi ve kimseye kefil olmadığımı söyledim. Daha sonrasında o otomobil firmasına gittim.