SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "İki tane yat limanı projemiz devam ediyor. Biri Boğaçayı diğeri Lara yat limanı. Bu iki liman zengin turistlerin de Antalya'ya gelmesini sağlayacak. Zaman zaman 'Bu projelere ne ihtiyaç var' gibi söylemleri duymuyor değiliz. Ben de espri yapıyorum. Zengin turist kruvaziyer ve lüks yatlarla geliyor, golf sahalarına gidiyor. Kimse zengin turisti havadan paraşütle atmıyor." dedi.

Türel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'nın doğal güzellikleri, tarihi yapıtları, 5 yıldızlı otelleriyle dünyada eşi benzeri bulunmayan bir şehir olduğunu söyledi.

Turizm sezonu öncesinde Antalya Valiliği ve büyükşehir belediyesi olarak yurt içi ve yurt dışında tanıtım kampanyaları yaptıklarını belirten Türel, erken rezervasyona yönelik büyükşehirlerde yürüttükleri tanıtım çalışmalarının karşılığını çok güzel bir şekilde aldıklarını dile getirdi.

Sezona çok iyi başladıklarını ifade eden Türel, "Geçen yıla göre turist sayısındaki yüzde 45'lik artış müthiş bir başarıya işaret ediyor. Bu ivme bu şekilde devam edecektir. Antalya, bu sene 14 milyon turist ağırlayan dünyadaki en önemli turizm destinasyonlardan birisi olma sıfatını bir kez daha kazanacaktır. Antalya bu yıl iç ve dış turizmle 20 milyon turiste ev sahipliği yapacak." diye konuştu.