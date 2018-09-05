Kimya ihracatı ilk 8 ayda yaklaşık 11,3 milyar dolara ulaştı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre, ağustos ayında kimya ihracatı 1 milyar 380 milyon dolar olarak gerçekleşirken, sekiz aylık kimya ihracatı 11 milyar 289 milyon dolara ulaştı.

İKMİB açıklamasına göre,Türkiye’de ihracatın lokomotif sektörlerinden olan kimya sanayinin 2018 yılı sekiz aylık ihracatı, 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 6,59 artarak 11 milyar 289 milyon dolara ulaştı.

Bu dönemde en çok ihracat gerçekleştirilen ülkeler ise Almanya, ABD, Mısır, Irak, İspanya, İtalya, İngiltere, Hollanda, Yunanistan ve Çin olarak sıralandı.

Kimya ihracatında ağustos ayında ilk 10'da yer alan ülkeler ise Mısır, Almanya, Irak, İngiltere, İspanya, Hollanda, Çin, İtalya, Yunanistan ve Hindistan olurken, sektörün ağustos ayı ihracatı 1 milyar 380 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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- Ağustos ayında en fazla ihracat yapılan ülke Mısır

Mısır, ağustos ayında en çok ihracat yapılan ülke oldu. Mısır’a yapılan kimya ihracatı 2017 yılının ağustos ayında 44 milyon 785 bin dolar iken, 2018 ağustos ayında yüzde 75,03 artışla 78 milyon 386 bin dolar olarak gerçekleşti.