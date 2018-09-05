Kimya ihracatı ilk 8 ayda yaklaşık 11,3 milyar dolara ulaştı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre, ağustos ayında kimya ihracatı 1 milyar 380 milyon dolar olarak gerçekleşirken, sekiz aylık kimya ihracatı 11 milyar 289 milyon dolara ulaştı.
İKMİB açıklamasına göre,Türkiye’de ihracatın lokomotif sektörlerinden olan kimya sanayinin 2018 yılı sekiz aylık ihracatı, 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 6,59 artarak 11 milyar 289 milyon dolara ulaştı.
Bu dönemde en çok ihracat gerçekleştirilen ülkeler ise Almanya, ABD, Mısır, Irak, İspanya, İtalya, İngiltere, Hollanda, Yunanistan ve Çin olarak sıralandı.
Kimya ihracatında ağustos ayında ilk 10'da yer alan ülkeler ise Mısır, Almanya, Irak, İngiltere, İspanya, Hollanda, Çin, İtalya, Yunanistan ve Hindistan olurken, sektörün ağustos ayı ihracatı 1 milyar 380 milyon dolar olarak gerçekleşti.
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- Ağustos ayında en fazla ihracat yapılan ülke Mısır
Mısır, ağustos ayında en çok ihracat yapılan ülke oldu. Mısır’a yapılan kimya ihracatı 2017 yılının ağustos ayında 44 milyon 785 bin dolar iken, 2018 ağustos ayında yüzde 75,03 artışla 78 milyon 386 bin dolar olarak gerçekleşti.
Sekiz aylık dönemde Mısır’a en çok mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler, fotoğrafçılık ve sinemacılıkta kullanılan ürünler, anorganik kimyasallar, organik kimyasallar, boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları, muhtelif kimyasal maddeler, yıkama müstahzarları ve barut, patlayıcı maddeler ve türevleri ihraç edildi.
Sektörün ihracatında Mısır’dan sonra ilk 10'da yer alan diğer ülkeler ise Almanya, Irak, İngiltere, İspanya, Hollanda, Çin, İtalya, Yunanistan ve Hindistan oldu.
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- Kimya alt sektörlerinde en çok "plastikler ve mamulleri" ihracatı gerçekleştirildi
Alt sektörlerde plastik ve mamulleri ihracatı kimya ihracatının itici gücü olmaya devam ediyor. Ağustos ayında en fazla ihracatı gerçekleştirilen plastikler ve mamulleri, 442 milyon 267 bin 667 dolarlık ihracatla birinci sırada yer aldı.
İkinci sırada 298 milyon 546 bin 880 dolarlık ihracatla mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünleri yer alırken, anorganik kimyasallar ihracatı 149 milyon 881 bin 969 dolarla üçüncü sırada yer aldı.
Anorganik kimyasalları takiben ilk onda yer alan diğer sektörler ise, kauçuk, kauçuk eşya, uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun, organik kimyasallar, eczacılık ürünleri, boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları, muhtelif kimyasal maddeler, ve yıkama müstahzarları oldu.
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- "Ar-Ge’ye yatırım yapmak ihracatımızın artması açısından önem arz ediyor"
Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, en çok ihracat gerçekleştirilen üçüncü sektör konumundaki kimya sanayinin ağustos ayı ihracatının geçen yıl ağustos ayına göre yüzde 5,86 azalarak 1 milyar 380 milyon dolar seviyesine gerilediğini belirtti.
Kurdaki artışın etkisi, bayram tatili ve 30 Ağustos haftasında şirketlerin/fabrikaların blok izin kullandırması sebebiyle ağustos ayı ihracatının düşüş gösterdiğini ifade eden Pelister, dış ticarette yaşanılan son gelişmelerle birlikte hükümetin Kobi firmalarına yönelik sağladığı kredi gibi yeni teşvik ve desteklerle ihracatın artmasını beklediklerini kaydetti.
Firmaların yeni pazarlara yönelmesi gerektiğini vurgulayan Pelister şöyle devam etti:
"Son dönemde firmalarımıza birçok teşvik sunuluyor. İKMİB olarak çatı kuruluşumuz TİM ile birlikte ihracatçılarımızın finansmana erişimde yaşamaları muhtemel zorlukların azaltılması, finans kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve artırılması çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla kaynaklarımızı Eximbank'a kullandırma kararı aldık. Bununla birlikte sayın Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan’ın açıkladığı üzere Türk Eximbank yıl sonuna kadar ihracatçımıza toplamda 46 milyar dolarlık finansman desteği sağlayacak.
Tüm bu teşviklerden yararlanarak farklı pazarlara yönelmek ve Ar-Ge’ye yatırım yapmak ihracatımızın artması açısından büyük önem arz ediyor. Bu kapsamda İKMİB olarak düzenlediğimiz yurt dışı fuarları ve ticari heyetleri gibi milli katılım organizasyonlarımıza yapılan katılımlar, yeni ürünleri ve pazarları tanımaları bakımından firmalarımıza büyük fayda sağlıyor."
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