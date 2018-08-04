Kimya ihracatı temmuzda yüzde 24,25 arttı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre, bu yılın temmuz ayında kimya ihracatı 2017'nin aynı ayına göre yüzde 24,25 artarak 1 milyar 482 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İKMİB'den yapılan açıklamaya göre, kimya ihracatında geçen ay ilk 10'da yer alan ülkeler ABD, Irak, Almanya, Çin, Mısır, İtalya, Hindistan, İngiltere, Fransa ve İsrail oldu.

Sektörün temmuz ayı ihracatı, 1 milyar 482 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştiren üçüncü sektörü konumundaki kimya sanayi ihracatında, temmuz ayında ABD zirveye oturdu.

Kimya sanayinin ABD’ye ihracatı, bu yılın temmuz ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 173,18 artışla 171 milyon 424 bin dolar oldu ve son 5 yılda ABD’ye yapılan en fazla ihracat rakamına ulaşılarak rekor kırıldı.

2018 yılının 7 aylık dönemde ise ABD’ye yapılan ihracat, 568 milyon 782 bin dolar ile Almanya’yı geçerek birinciliğe yükseldi. ABD’ye en çok mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler, organik kimyasallar, barut, patlayıcı maddeler ve türevleri, kauçuk, kauçuk eşya ve anorganik kimyasallar ürünleri ihraç edildi.