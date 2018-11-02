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Kimya sanayisinin 10 aylık ihracatı 14 milyar 425 milyon dolar

FİNANS HABERLERİ  | 02.11.2018 10:27 | Son Güncelleme

2018 yılının 10 ayında kimya ihracatı 14 milyar 425 milyon dolar seviyesine ulaştı - İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister: - "Kimya sektörü olarak, haziran ve eylül ayındaki ikincilik başarımızdan sonra ekim ayında da 1,6 milyar dolarlık ihracatla ikinci olmayı başardık"

İSTANBUL (AA) -Ekim ayında kimya ihracatı 1 milyar 604 milyon dolarla Türkiye ihracatında ikinci sektör olurken, on aylık kimya ihracatı 14 milyar 425 milyon dolar seviyesine ulaştı.

İKMİB'den yapılan açıklamaya göre, ekim ayında en çok ihracat gerçekleştirilen ülkeler sıralamasında Mısır 132 milyon 431 bin dolarlık ihracat rakamıyla zirvede yer alırken, İspanya 101 milyon 165 bin dolarlık ihracatla ikinci, Irak 93 milyon 244 bin dolarlık ihracatla üçüncü oldu.

Kimya sektörünün ekim ayı ihracatı, 2017 yılı ekim ayına göre yüzde 8,79 arttı ve otomotivden sonra Türkiye'nin en çok ihracat gerçekleştiren ikinci sektörü oldu.

Ekim ayında kimya ihracatı gerçekleştirilen ülkeler sıralamasında ise Mısır, İspanya, Irak, Almanya, Malta, Suudi Arabistan, İngiltere, Yunanistan, ABD ve İtalya ilk onda yer aldı.

Mısır, ekim ayında en çok ihracat yapılan ülke oldu. Mısır'a yapılan kimya ihracatı 2017 yılının ekim ayında 88 milyon 711 bin dolar iken; 2018 ekim ayında yüzde 49,28 artışla 132 milyon 431 bin dolar olarak gerçekleşti.

2018 yılı ekim ayında Mısır'a en çok mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler, muhtelif kimyasal maddeler, yıkama müstahzarları, organik kimyasallar, anorganik kimyasallar, boya, vernik mürekkep ve müstahzarları ve yapıştırıcılar, tutkallar, enzimler ihraç edildi.

Mısır'a bu yıl yapılan on aylık kimya ihracatı ise 773 milyon 492 bin dolara ulaştı. Sektörün ekim ihracatında Mısır'dan sonra ilk onda yer alan diğer ülkeler ise İspanya, Irak, Almanya, Malta, Suudi Arabistan, İngiltere, Yunanistan, ABD ve İtalya oldu.

Alt sektörlerde plastik ve mamulleri ihracatı kimya ihracatının itici gücü olmaya devam ediyor. Ekim ayında en fazla ihracatı gerçekleştirilen plastikler ve mamulleri, 528 milyon 753 bin 687 dolarlık ihracatla birinci sırada yer aldı. İkinci sırada 359 milyon 225 bin 567 dolarlık ihracatla mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünleri yer alırken, anorganik kimyasallar ihracatı 158 milyon 426 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Anorganik kimyasalları takiben ilk onda yer alan diğer sektörler ise; kauçuk, kauçuk eşya, uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun, eczacılık ürünleri, boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları, muhtelif kimyasal maddeler, yıkama müstahzarları ve gübreler oldu.

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- "Kimya sanayimiz, ihracatta kalıcı ikincilik hedefimize doğru hızla ilerliyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, kimya sektörünün art arda büyük bir başarı göstererek ekim ayında da en çok ihracat gerçekleştiren ikinci sektör olduğunu belirtti.

Pelister, şunları kaydetti:

"Kimya sektörü olarak, haziran ve eylül ayındaki ikincilik başarımızdan sonra ekim ayında da 1,6 milyar dolarlık ihracatla ikinci olmayı başardık. Kimya sanayimiz, ihracatta kalıcı ikincilik hedefimize doğru hızla ilerliyor. İKMİB olarak, firmalarımızın yeni pazar edinmeleri ve yeni iş birliği anlaşmaları yapabilmeleri için birçok faaliyet düzenliyoruz. Yurt dışı Türkiye milli katılım organizasyonlarımız ile başarılı etkinliklere imza atıyoruz. Bu faaliyetlerimizin sonuçlarını görmek bizi çok memnun ediyor. İhracatçılarımız ve sektörümüzle gurur duyuyoruz. Bu başarıda emeği geçen tüm firmalarımızı tebrik ediyor, başarılarının artarak devamını diliyorum."

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İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İK

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