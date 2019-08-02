FİNANS

Kimya sektörü temmuz ihracatı yüzde 17,7 arttı

FİNANS HABERLERİ  | 02.08.2019 18:54 | Son Güncelleme

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister: -"7 aydır üst üste ihracatta ikinci olan kimya sektörümüzün temmuz ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,7 artışla 1 milyar 734 milyon dolar olarak gerçekleşti"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre kimya sektörü, temmuz ayında 2018 yılı temmuz ayına göre yüzde 17,7 artışla 1,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İKMİB açıklamasına göre, 2019 yılını istikrarlı bir şekilde ikinci sektör olarak sürdüren kimyanın 7 aylık ihracatı ise 11,7 milyar dolara ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, Türkiye’nin en fazla ihracat gerçekleştiren sektörlerinden kimya sanayinin ihracat performansının yükselmeye devam ettiğini belirtti.

Kimya sektörü olarak 20 milyar dolarlık ihracat hedefine de istikrarlı bir şekilde, koşar adım ilerlediklerini aktaran Pelister, şunları kaydetti:

"7 aydır üst üste ihracatta ikinci olan kimya sektörümüzün temmuz ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,7 artışla 1 milyar 734 milyon dolar olarak gerçekleşti. 7 aylık kimya ihracatımız ise 11,7 milyar doların üzerine yükseldi. Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası tarafından alınan 425 baz puan faiz indirimi kararının da ihracatçılarımıza oldukça pozitif bir katkı sağlayacağını öngörüyoruz. Faiz oranının, psikolojik sınır olan 20'nin altına çekilmesi son derece önemliydi. Ekonomideki dengelenme sürecinde ihracatın rolü ve itici gücü giderek artıyor. Önümüzdeki dönemde reel sektörün finansman maliyetlerinin düşmesi neticesinde sanayide de yeni yatırımların önünün açılacağına inanıyoruz. Küresel piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak FED’in 11 yıl sonra ilk kez politika faizini 25 baz puan düşürmesini de iyi değerlendirmeliyiz. Döviz kurlarında yakalanan istikrarın sürmesiyle, kimya sektörü ve kimya ihracatçılarımızın lehine bir süreç yaşıyoruz. Kimya sektörümüze büyük etki eden petrokimya gibi alt sektörlerimizde de doğrudan ve yerleşik yatırımların artacağına inanıyoruz. Önümüzdeki süreçte, her pazara özel olarak çeşitlendirilmiş ürünlerimiz ve yeni pazarlara açılma stratejimizle birlikte kimya ihracatını zirveye taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

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