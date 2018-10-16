FİNANS

Kimya sektörü Uluslararası Kimya Sanayi Fuarları TURKCHEM’de buluşacak

FİNANS HABERLERİ  | 16.10.2018 10:34 | Son Güncelleme

İSTANBUL Fuar Merkezi’nde 8-10 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Kimya Sanayi Fuarları TURKCHEM 2018’e, 20 ülkeden binin üzerinde firma ve 70 ülkeden 12 bini aşkın ziyaretçinin katılması bekleniyor.

Kimya sektörü Uluslararası Kimya Sanayi Fuarları TURKCHEM’de buluşacak

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Fuar Merkezi’nde 8-10 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Kimya Sanayi Fuarları TURKCHEM 2018’e, 20 ülkeden binin üzerinde firma ve 70 ülkeden 12 bini aşkın ziyaretçinin katılması bekleniyor.

Uluslararası Kimya Sanayi Fuarları TURKCHEM, 8-10 Kasım tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde ‘ChemShow Eurasia: 8’inci Uluslararası Özel, Spesifik Kimyasallar, Genel Kimyasallar, Petrokimya ve Kimyasal Ara Ürünler Fuarı’, ‘ChemLab Eurasia: 8’inci Uluslararası Laboratuvar, Teknoloji, Test & Ölçüm Cihazları, Yardımcı ve Sarf Malzemeleri Fuarı’ ve ‘ChemTech Eurasia: 8’inci Uluslararası Kimyasal Proses ve Otomasyon Endüstrisi, Paketleme, Geri Dönüşüm, Lojistik, İş Güvenliği ve Çevre Teknolojileri Fuarı’ olarak 3 ana kategoride düzenlenecek.

“70 ÜLKEDEN 12 BİNİ AŞKIN PROFESYONEL ZİYARETÇİYİ BULUŞTURACAĞIZ”

“Kimya sektörünün Türkiye ve EMEA Bölgesi’ndeki en geniş kapsamlı, Avrasya Bölgesi’ndeki tek ve en büyük fuarıyız” diyen Artkim Fuarcılık Genel Direktörü Cengiz Yaman şöyle konuştu:

“Bu yıl 20 ülkeden 300 doğrudan katılımcı ile binin üzerinde firma ve firma temsilciği ve 70 ülkeden 12 bini aşkın profesyonel ziyaretçiyi Uluslararası Kimya Sanayi Fuarları TURKCHEM 2018 çatısı altındaki ChemShow Eurasia, ChemLab Eurasia ve ChemTech Eurasia’da buluşturacağız. Orta Doğu, Kuzey Afrika ülkeleri, Türki Cumhuriyetler, Rusya, Ukrayna gibi pek çok hedef pazar ülkeden profesyonel alıcılar ve katılımcılar fuarımızda olacaklar. Ayrıca, 3 salonda yer alacak etkinlik alanlarımızda katılımcı firmalar, akademisyenler ve dernekler tarafından gerçekleştirilecek sektöre dair en son yenilik ve teknolojilerin ele alındığı ticari ve teknik sunumlara ev sahipliği yapacağız.”

“2023 YILI İHRACAT HEDEFİ 50 MİLYAR DOLAR”

Türkiye’nin küresel kimya ticaretindeki payını arttırması için önemli bir büyüme potansiyeli bulunduğuna; istenen büyümenin sağlanabilmesi için de yüksek katma değerli ürünlerin üretilmesi ve bu nedenle üretimde teknolojik gelişmelere ve finansmana önem verilmesi gerektiğine dikkat çeken İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister, “Kimya sektörü için belirlenen 2023 yılı ihracat hedefi 50 milyar dolar. Bu nedenle sektör olarak odağımızda ihracatı aldık. İKMİB olarak 8-10 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek Uluslararası Kimya Sanayi Fuarları TURKCHEM 2018’i destekliyoruz ve sektör olarak geniş katılımla yer alacağız. T.C. Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde ve İKMİB Genel Sekreterliği organizatörlüğünde TURKCHEM 2018 Fuarı ile eş zamanlı olarak Alım Heyeti organizasyonu gerçekleştireceğiz. Kimya sektörü olarak bize yeni ve alternatif pazarlara ulaştıracak bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğiz” dedi.

“2018 YILI İHRACATININ 17,4 MİLYAR DOLARA ULAŞMASI BEKLENİYOR”

Kimya Sanayi Platformu (KSP) Başkanı Reha Gür ise “2014 yılında 17.8 milyar dolara ulaşan kimya sektör ihracatı sonraki iki yıl düşüş yaşayarak 2015’te 15.4 milyar dolara ve 2016’da 13.9 milyar dolara gerilemiştir. Sonrasında gerek ülkede gerekse sektörümüzde yaşanan toparlanma dönemi ile birlikte ise sektör ihracatı 2017’da 16.1 milyar dolara yükselmiştir. İhracatta yaşanan söz konusu artışın 2018 yılında da devam ettiğini gözlemliyoruz. İhracatta yaşanan bu olumlu havanın devam etmesi durumunda 2018 yılı ihracatının yüzde 8 artışla 17.4 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz” diye konuştu.

“YERLİ VE MİLLLİ ÜRETİMLE BİRLİKTE İHRACATA ÇOK İHTİYACIMIZ VAR”

Türkiye’nin bulunduğu stratejik konum, yüksek iç tüketim ve sürdürülebilir enerji güvenliğine sahip enerji transit hub’ı ortasında bulunması sebebiyle uluslararası yatırımcıların ilgisini çekecek potansiyele sahip olduğuna dikkat çeken TKSD Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Erceber, “Kimya sektörünün 2023 yılı ihracat hedefi 50 milyar dolar olarak kondu, ekonomimizin büyümesi için yerli ve milli üretimle birlikte ihracata çok ihtiyacımız var. Dış ticarettte son dönemde yaşanan gelişmeler, ihracat yaptığımız ülkelerin sayısını ve çeşitliliğini arttırmamızın önemi bizlere bir kez daha hatırlattı. Uluslararası Kimya Sanayi Fuarları TURKCHEM 2018’le kimya sektörünün dünya genelindeki önemli markalarını ve önemli alıcıları 3 gün süreyle İstanbul’a kimya sektörümüzün ayağına getiriyoruz” dedi.

500 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANIYOR

Türkiye’de en çok ihracat gerçekleştiren 3’üncü sektör konumundaki kimya sanayinin 2018 yılında cirosunun 157.7 milyar liraya ulaşması beklendiği yetkililer tarafından ifade edildi. Sektörde 424’ü yabancı sermaye ortaklı olmak üzere 10 binin üzerinde firma bulunduğu ve 500 bin kişiye istihdam sağlandığı belirtildi.

(FOTOĞRAF)

Kimya sektörü Uluslararası Kimya Sanayi Fuarları TURKCHEM’de buluşacakKimya sektörü Uluslararası Kimya Sanayi Fuarları TURKCHEM’de buluşacak

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