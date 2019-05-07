Kimya sektöründen nisanda 1,77 milyar dolar ihracat

İSTANBUL (AA) - Kimya sektörünün ihracatı, geçen ay 2018'in aynı dönemine göre yüzde 30,84 artarak 1 milyar 771 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden (İKMİB) yapılan açıklamaya göre, kimya sanayinin ihracatı, geçen ay 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 30,84 yükselişle 1 milyar 771 milyon dolar oldu. İhracatta ikinciliğini koruyan kimya sanayinin 4 aylık ihracatı ise yüzde 22,23 artışla 6 milyar 771 milyon dolara ulaştı.

Geçen ay en çok kimya ihracatı gerçekleştirilen ülkeler sıralamasında İspanya, 104 milyon 476 bin dolarlık ihracat rakamıyla ilk sırada yer alırken, ABD ikinci, İtalya da üçüncü sırada yer aldı.

- "Sektör ihracatımızın artışında mineral yakıt ihracatının artması büyük etken oldu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, kimya sektörünün ihracatının artmaya devam ettiğini belirterek, sektörün ihracatta dört aydır ikinciliğini koruduğunu vurguladı.

Pelister, şunları kaydetti: