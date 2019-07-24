Kimya sektörüne Ar-Ge desteği

MEHTAP YILMAZ - Kimya sektörünün Ar-Ge ve sürdürülebilirlik kabiliyetini artıracak uygulamalar hayata geçirilecek.

AA muhabirinin, 11. Kalkınma Planı'ndan (2019-2023) derlediği bilgilere göre, kimya sektöründe katma değeri yüksek, çevre dostu ve rekabetçi ürünlerin üretilmesi, ileri teknoloji kullanılması ve koordineli yatırımlar yapılması amaçlanıyor. Böylece Türkiye'nin bu sektörde ithalat bağımlılığının azaltılması, üretim ve ihracattaki payının artırılması hedefleniyor.

Bu kapsamda, gelecek 5 yıl içinde kimya sektöründe ara girdi ithalatı azaltılarak, yüksek katma değerli, insan ve çevre sağlığına duyarlı ürünlerin üretim ve ihracatı artırılacak. Çukurova bölgesinde büyük ölçekli petrokimya tesisi kurulacak. Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'nde başlayacak büyük ölçekli yatırımlar tamamlanarak, temel petrokimyasallar da dahil olmak üzere entegre üretim yapısı oluşturulacak.

Nükleer santrallerin kurulumunda ihtiyaç duyulacak çok yüksek ısıya dayanıklı kompozit malzemeleri yerli üretimle tedarik edebilen firmalar desteklenecek. Ferrobor, bor nitrür ve bor karbür üretecek tesislerin tamamlanarak faaliyete geçmesi sağlanacak.