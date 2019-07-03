Kimya sektörünün ihracatı yılın ilk yarısında 10 milyar doları aştı

İSTANBUL (AA) - Kimya sektörü, bu yılın ilk altı ayında 10 milyar 18 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek, bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracatta yüzde 18,83'lük bir büyüme yakaladı.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği'nden (İKMİB) yapılan açıklamaya göre, kimya sektörü son altı aydır en çok ihracat yapan ikinci sektör oldu.

Kimya sektörü, bu yılın ilk yarısında 10 milyar 18 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek, bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracatta yüzde 18,83 büyüdü.

Kimya sektöründe, haziran ayı ihracatı ise geçen yılın ayına göre yüzde 8,63 düşüşle 1 milyar 300 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Haziran ayında en çok ihracat yapılan ülkeler sıralamasında, Hollanda 110 milyon 663 bin dolarlık ihracat rakamıyla ilk sırada yer alırken, Malta 71 milyon 850 bin dolarlık ihracatla ikinci ve ABD ise 66 milyon 598 bin dolarlık ihracatla üçüncü sırada yer aldı.

- “Yıl sonu ihracat hedeflerimize ulaşacağız”

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, sektörün haziran ayındaki uzun bayram tatilinden etkilendiğini belirterek, haziran ayı özelinde 9 günlük Ramazan Bayramı tatili sebebiyle, tüm sektörlerde olduğu gibi kimya ihracatında da kabul edilebilir bir düşüş olduğunu kaydetti.