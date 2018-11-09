Kimya'da büyüme akılcı yatırımlarla gerçekleşecek

Sinem ERYILMAZ - Can EROK / İSTANBUL,(DHA) - Kimya sektörü Uluslararası Kimya Sanayi Fuarları TURKCHEM’de buluştu. Sektörün dünya ticaretinden sadece yüzde 1'lik pay aldığını belirten TKSD Başkanı Haluk Erceber, "Bunu yüzde 3'e çıkarıp 100 milyar euroya ulaşma hedefi akıllı ve planlı yatırımlarla gerçekleşecek" dedi. Ekim ayında 1.6 milyar dolar ihracat rakamına ulaşarak, Türkiye’nin en çok ihracat yapan ikinci sektörü olma unvanını koruyan kimya sanayi, ChemShow Eurasia, ChemLab Eurasia ve ChemTech Eurasia olmak üzere 3 ana kategoride düzenlenen Uluslararası Kimya Sanayi Fuarları TURKCHEM’de buluştu. İstanbul Fuar Merkezi’nde bugün başlayan ve 10 Kasım'a kadar devam edecek fuar hakkında bilgilendirmede bulunan Artkim Fuarcılık Genel Müdürü Cengiz Yaman, "TURKCHEM fuarını 2 yılda bir düzenliyoruz. EMA Bölgesi'nin (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) en büyük kimya fuarıdır. Bu fuara 60 ülkeden 700'ün üzerinde firma ve firma temsilcileri katılmaktadır. Aynı zamanda 70 ülkeden 12 binin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz. Ziyaretçilerin daha çok Ortadoğu, İran, Kuzey Afrika ülkeleri, Türki Cumhuriyetlerden ve Balkan ülkelerinden bekliyoruz. Bu sene fuarın 8'incisini düzenliyoruz. Sektörün ve bölgenin en önemli kimya etkinliği olarak yerini almaktadır. Türkiye'de hammadde sektöründe genellikle yurtdışından ithalat yapılır. Türkiye'de çok fazla üretim olmaz. Bu sebepten dolayı daha çok yurtdışından gelen firmalarla, buradaki nihai kullanıcı firmalar bir araya gelerek kimyasallarını, hammadde teknolojilerini bulabiliyorlar" dedi.

"KİMYASIZ BİR SANAYİ DÜŞÜNEMEYİZ" İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Faik Bitlis ise, "Kimya sektörü uzun yıllar boyunca ilk üçte yer almıştı. Ancak yavaş yavaş daha yukarıya çıkmaya başladı. Hatta son aylarda ihracatımızda birincilik de aldı. Çok büyük hedeflerimiz var. Birçok sektöre hammadde ve ana girdi sağlayan bir sektör. Kimyasız bir sanayi düşünemeyiz" şeklinde konuştu. YERLİLEŞME VE MİLLİLEŞME YOLUNDA ADIMLAR ATILIYOR Kimya sektörünün yaklaşık 35 milyar euro gelire sahip olduğunu ve Türkiye için büyük bir gelecek vaat ettiğini belirten Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği (TKSD) Başkanı Haluk Erceber de, "Kimya sektörü şu ana kadar hak ettiği noktaya gelemedi. Dünya kimya ticaretinin değeri yaklaşık 3.6 trilyon euro. Türkiye bundan sadece yüzde 1'lik bir pay alıyor. Bunu yüzde 3'e çıkarıp 100 milyar euroya ulaşma hedefi akıllı ve planlı yatırımlarla gerçekleşecek. Zaten Türkiye'de yerli ve milli kimya sanayinin kurulumuyla ilgili ciddi yatırımlar yapıldı. Yakın gelecekte bunların temelleri de atılacak. Yaklaşık 5 sene içerisinde de Türkiye, kimyada büyük bir kalkınma projeleri içerisine girecek" ifadelerini kullandı.