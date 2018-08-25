FİNANS

“Kinder Joy’un en büyük üçüncü pazarı Türkiye”

FİNANS HABERLERİ  | 25.08.2018 15:28 | Son Güncelleme

Çocuklar tarafından tercih edilen ürünler arasında yer alan Ferrero’nun sevilen markası Kinder Joy’un, bayram için hazırlanan reklam filmi Türkiye ve dünyada ilgi görürken filmin internette izlenme oranı 45 milyonu geçti.

İSTANBUL, (DHA)- Çocuklar tarafından tercih edilen ürünler arasında yer alan Ferrero’nun sevilen markası Kinder Joy’un, bayram için hazırlanan reklam filmi Türkiye ve dünyada ilgi görürken filmin internette izlenme oranı 45 milyonu geçti. Firma yetkilileri ürünün Türk tüketicisi tarafından oldukça ilgi gördüğünü belirterek, “Türkiye şu anda pazar büyüklüğü olarak Kinder Joy’un en büyük üçüncü pazarı konumunda” dedi. Bayramda çocukların, büyüklerin elini öpmesi karşılığında Kinder Joy hediye almalarını konu alan reklam filminin ardından ürün, bayram için tercih edilen hediyelerden biri olmaya başladı. Ürünün reklam filmi ise internet üzerinden Türkiye’de 11.3 milyon, dünyada ise 34 milyondan fazla kişi tarafından izlendi. Oranın ülkelere göre dağılımına bakıldığında Hindistan’dan 4 milyon, Endonezya, Tailand ve Vietnam’dan ise iki milyondan fazla kişinin reklam filmini izlediği görüldü. Ürünün Türkiye pazarına girdiği günden bu yana Türk tüketicisinin yoğun ilgisiyle karşılaştığını belirten marka yetkilileri ise şöyle söylüyor, “Türkiye şu anda pazar büyüklüğü olarak Kinder Joy’un en büyük üçüncü pazarı konumunda. Bayram reklamımızın gördüğü ilgiden öte bayram geleneğini gelecek nesillere taşımanın ve diğer ülkelere geleneğini anlatmanın gururunu yaşıyoruz.”

PARTNERDikkatli bakın! Bu fotoğraflar insanı kandırıyorDikkatli bakın! Bu fotoğraflar insanı kandırıyor
Güneydoğu turizminde çifte bayramGüneydoğu turizminde çifte bayram
Darboğaz'ın kiraz geliri 15 milyon TLDarboğaz'ın kiraz geliri 15 milyon TL
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor

Son dakika! ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor

ABD'yi sallayan anket! Trump için çıkan sonuçlar şaşırttı

ABD'yi sallayan anket! Trump için çıkan sonuçlar şaşırttı

New York Times'tan Reza Zarrab bombası!

New York Times'tan Reza Zarrab bombası!

Vergi borcu olanlar dikkat! Son tarih 27 Ağustos Pazartesi

Vergi borcu olanlar dikkat! Son tarih 27 Ağustos Pazartesi

FED'den faiz artışı sinyali!

FED'den faiz artışı sinyali!

Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi, yeni Ayder Yaylası böyle olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi, yeni Ayder Yaylası böyle olacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Güneydoğu turizminde çifte bayram

Güneydoğu turizminde çifte bayram

Darboğaz'ın kiraz geliri 15 milyon TL

Darboğaz'ın kiraz geliri 15 milyon TL

Gazipaşalı mangonun tanesi 8 liraya alıcı buluyor

Gazipaşalı mangonun tanesi 8 liraya alıcı buluyor

Kuru üzüm üreticisi kilosuna 9 TL fiyat istiyor

Kuru üzüm üreticisi kilosuna 9 TL fiyat istiyor

Kapıkule'de çift sıra 6 kilometrelik gurbetçi kuyruğu

Kapıkule'de çift sıra 6 kilometrelik gurbetçi kuyruğu

İzmir Enternasyonal'de ziyaretçileri, robot 'Dev Çekirge' karşılayacak

İzmir Enternasyonal'de ziyaretçileri, robot 'Dev Çekirge' karşılayacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.