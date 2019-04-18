Kinder Morgan'ın karı yüzde 14 arttı

Kuzey Amerika'nın en büyük enerji altyapısı şirketi Kinder Morgan'ın net karı yaklaşık yüzde 14 artarak 556 milyon dolara yükseldi.

Şirketten yapılan açıklamada, geçen yılın ocak-mart döneminde net karın 485 milyon dolar olduğu belirtildi.

Kinder Morgan'ın hisse başına karı geçen yılın ilk çeyreğinde 0,20 dolar iken, bu yılın aynı döneminde bu tutar 0,25 dolara ulaştı. Şirketin toplam geliri yılın ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 artışla 3,43 milyar dolara yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kinder Morgan Üst Yöneticisi (CEO) Steve Kean, firmanın doğal gaz boru hattı faaliyetlerinin yıldan yıla önemli ölçüde arttığını vurgulayarak, ABD'nin en verimli petrol üretim bölgesi olan Permian havzasında iki boru hattının inşasına devam ettiklerini bildirdi.

