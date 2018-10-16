Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın, kira artışlarıyla artık başa çıkamadığını belirterek, "Başta okul kantinleri olmak üzere, belediyeler, il özel idareleri ve vakıflara ait kantinlerin kira artışları enflasyon oranını geçmemeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, okul kantinleri, yerel yönetimler ve kamuya ait gayrimenkullerin kira artışlarına dikkati çekti.

Esnafın, kira artışlarıyla artık başa çıkamadığına işaret eden Palandöken, "Bu piyasa koşullarında esnafımız sattığı maldan ne kar ediyor ki kiralara bu kadar zam yapılıyor? Başta okul kantinleri olmak üzere, belediyeler, il özel idareleri ve vakıflara ait kantinlerin kira artışları enflasyon oranını geçmemeli." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, enflasyonla topyekun mücadele edilen bir dönemde kiraların artırılmasının adil bir uygulama olmadığını vurgulayarak, başta elektrik ve doğal gaz olmak üzere tüm girdileri artan esnafın yüksek kira zamlarının altında ezildiğini savundu.