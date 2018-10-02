FİNANS

"Kira ödemelerinde TL'ye dönüş için 10 günümüz kaldı"

FİNANS HABERLERİ  | 02.10.2018 10:44 | Son Güncelleme

KMD Yönetim Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım: - "(Kiralamalarda TL'ye dönülmesi) Burada, hangi kurdan dönüleceğine dair ucu açık kalan bir kısım vardı. Onu da önümüzdeki 10 gün içerisinde, biliyorsunuz süre 30 gündü, karşılıklı kazan-kazan anlayışı içinde bir noktaya varılacağını düşünüyoruz" - "Bu işin daha sürdürülebilir olması için bizim talebimiz kiralamaların TL, avro veya dolar üzerinden değil ciro bazlı olması" - "Kiralarımızı ciro üzerinden ödemeye başlarsak önümüzdeki dönemlerde ne avroyu, ne enflasyonu ne doları konuşuruz. Bu konu iki tarafı da kazan-kazan anlayışı ile mutlu eder" - "Kredi kartındaki taksit sınırlandırmasının tekrar gözden geçirilmesi ve rahatlatıcı adımlar atılmasını arzu ediyoruz"

İSTANBUL (AA) - Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD) Yönetim Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, AVM'lerde kiralama işlemlerinde TL'ye dönülmesine ilişkin, "Burada, hangi kurdan dönüleceğine dair ucu açık kalan bir kısım vardı. Onu da önümüzdeki 10 gün içerisinde, biliyorsunuz süre 30 gündü, karşılıklı kazan-kazan anlayışı içinde bir noktaya varılacağını düşünüyoruz." dedi.

KMD tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen ve 500'e yakın üst düzey yöneticinin katıldığı "Perakende Teknolojileri Konferansı" başladı.

Perakendeye özel teknolojik çözümlerin ve gelişmelerin değerlendirildiği konferansın açılışında konuşan Gökyıldırım, dernek üyelerinin Türkiye çapında yaklaşık 6 bin satış noktasında 165 bin kişilik bir istihdam ve 82,5 milyar TL seviyesinde ciro oluşturduğunu söyledi.

Döviz kurlarına bağlı olarak kontrol edilemeyen şekilde artan kira maliyetlerinin gündemlerinin en başında yer aldığını dile getiren Gökyıldırım, dövizdeki aşırı hareketliliğin tüm ülke gündeminde olduğunu, daha önce özellikle AVM ve cadde mağazaları sahipleri ile uzlaşma yolu arandığını ancak çözüme ulaşılamadığını anlattı.

Gökyıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Öncelikle devletimizin bundan 20 gün önce çıkardığı kiralamalarda TL'ye dönülmesi uygulaması var. Bunu destekliyoruz. burada, hangi kurdan dönüleceğine dair ucu açık kalan bir kısım vardı. Onu da önümüzdeki 10 gün içerisinde, biliyorsunuz süre 30 gündü, karşılıklı kazan-kazan anlayışı içinde bir noktaya varılacağını düşünüyoruz. Bu işin daha sürdürülebilir olması için bizim talebimiz kiralamaların TL, avro veya dolar üzerinden değil ciro bazlı olması. Çünkü her sektörün kaldırabileceği bir kira-ciro oranı var. Bu da zaten uluslararası olarak biliniyor. Eğer biz bu oranlarda ve kriterlerde anlaşıp kiralarımızı ciro üzerinden ödemeye başlarsak önümüzdeki dönemlerde ne avroyu, ne enflasyonu ne de doları konuşuruz. Bu konu iki tarafı da kazan-kazan anlayışı ile mutlu eder."

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- "Asgari ücret desteği sürmeli"

Gökyıldırım, perakende sektörünün istihdam oluşturma gücünün çok önemli olduğunu kaydederek, asgari ücrete verilen devlet desteğinin eylül sonu itibarıyla sona erdiğini söyledi.

Perakendenin ana giderlerinden birisinin personel ücreti olduğunu anımsatan Gökyıldırım, bu desteğin devam etmesi talebinde bulundu.

Gökyıldırım, perakende sektörü olarak enflasyonla mücadelede kilit rol oynadıklarına vurgu yaparak, üretici ve tüketici enflasyonu arasında son dönemde ciddi fark olduğunu, kendilerinin aldıkları ürünlere gelen zammı tüketiciye direkt değil zaman içinde yansıttıklarını, bu sayede hem tüketici enflasyonunun diğerine kıyasla daha düşük kaldığını hem de tüketicinin korunduğunu anlattı.

Ana girdilerden bir tanesinin enerji olduğunu ve enerjinin dövizle alındığını ifade eden Gökyıldırım, "Enerji konusunda taleplerimiz var. Bunun da sağlanmasıyla birlikte umarız daha öngörülebilir bir perakendecilik ciro ediyor olacağız." diye konuştu.

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- "Taksit sayısı tekrar artmalı"

Gökyıldırım, organize perakendenin kayıtdışı ile mücadelede önemine değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak geçtiğimiz aylarda kredi kartlarına taksit sınırlandırmaları geldi. Bu sınırlandırma tüketimi ortadan kaldırmıyor veya ertelemiyor. Bu, sadece tüketimin başka yollarla yapılmasına neden oluyor. Bunlar veresiye veya senetle alışveriş gibi. Siz normal enstrümanları kullanamazsanız ihtiyacınızı giderme için senetle alacaksınız. Senetle aldığınızda da yüksek faiz ödüyorsunuz. Burada işin bir kısmı kayıtdışına kayıyor ve bu nedenle vergi kaybı oluyor. Sonunda ülkemiz kaybediyor. Kredi kartındaki taksit sınırlandırmasının tekrar gözden geçirilmesi ve rahatlatıcı adımlar atılmasını arzu ediyoruz."

Gökyıldırım, perakendecilerin oluşturdukları istihdamın Türkiye'nin her yerine dokunduğunu belirterek, bu konuda yaptıkları çalışmalardan bahsetti.

Perakende alanında verdikleri eğitimleri anlatan Gökyıldırım, perakendecilerin çalışanlarını belgelendirmesi adına bu eğitime katılmalarını sağlamaları talebinde bulundu.

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- "Perakende sektörünün verimliliğini artırmayı hedefliyoruz"

Gökyıldırım, konferansta bu yıl yaptıkları yeniliklerinden bahsederek, teknolojik çözümlerin gelişmesi ve yaygınlaşması adına start-up projelerine çok inandıklarını ve konferans genelinde bu projelere özel yer verdiklerini aktardı.

Konferansın, teknolojideki trendleri, gelişmeleri, yenilikleri ele almasının yanı sıra, perakendeye özgü teknolojik çözümleri sahneye çıkarmasıyla farklılaştığını belirten Gökyıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Konferansımızın ilk yılından beri büyük önem verdiğimiz, çözüm oturumları dediğimiz bu özel oturumlarda, perakendeci müşterileriyle beraber çözümlerini paylaşacak olan teknoloji firmalarını sahnede ağırlıyoruz. Burada amacımız, biz perakendecilerin sorunlarına çözüm geliştiren, verimliliğimizi artıran, operasyonlarımızı hızlandıran projeleri ve geliştiricilerini tüm sektöre tanıtabilmek. Böylece, teknoloji firmalarının önünü açarken bu çözümlerin yaygınlaşmasıyla da perakende sektörünün verimliliğini artırmayı hedefliyoruz."

Konferans kapsamında gün boyunca, "Geleceğin İnovasyonu: Amazon ve Perakendenin Etkisi", "Yönetişimde Teknoloji ile Gelen SüPeR Dönem", "Geleceğin Müşterisinin Beyni / Tanıştıralım", "Dijital Odaklı Çoklu Kanal Yönetimi", "Perakendenin Geleceği: Akıllı Raflar ve Büyük Veri", "Mağazada Müşteriye Özel Ürün Önerileri", "IoT ve Artırılmış Gerçeklik Mağazada!", "Yarından Sonra Teknoloji", "Moda Perakendesinde Analitik Dönüşüm", "Yenilikçi Ödeme Sistemleri ile Fiziksel Perakendenin Dönüşümü", "Mağaza Operasyon Yönetimi ve Müşteri Yolculuğu Analitiği" ve "Sektörün Online Hali" başlıklı panel, oturum ve sunumlar gerçekleştirilecek.

Öte yandan, etkinlik kapsamında bu yıl ikinci kez düzenlenen PE-TEK/Perakende Teknolojileri Ödülleri programına başvuran teknoloji çözümleri arasından ödüle layık görülen firmalar ödüllerini alacak.

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