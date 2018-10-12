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Kira sertifikaları da MB nezdinde "teminat" olarak kullanılabilecek

FİNANS HABERLERİ  | 12.10.2018 08:20 | Son Güncelleme

Ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı ile ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarının Merkez Bankası nezdinde tutmak zorunda oldukları teminatı kira sertifikası cinsinden de olabilecek.

İstanbul, 12 Ekim (DHA) - Ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı ile ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarının Merkez Bankası nezdinde tutmak zorunda oldukları teminatı kira sertifikası cinsinden de olabilecek.
Ödeme kuruluşları hakkında yönetmelikte değişiklik yapan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, ödeme kuruluşlarının Merkez Bankası nezdinde 1 milyon TL tutarında tutmak zorunda oldukları teminat, nakit veya devlet iç borçlanma senedinin yanı sıra kira sertifikası cinsinden de olabilecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan BDDK Yönetmeliği'nin 28 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirildi:
"Sadece Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen ödeme hizmetini gerçekleştiren ödeme kuruluşlarının Merkez Bankası nezdinde bir milyon Türk Lirası tutarında nakit veya devlet iç borçlanma senedi veya kira sertifikası olarak teminat bulundurmaları zorunludur. Teminatın, Merkez Bankası nezdinde devlet iç borçlanma senedi veya kira sertifikası olarak tutulması ve piyasa değerinin en az yüzde onu tutarında değer kaybetmesi halinde kuruluşun on iş günü içinde teminatı bir milyon Türk Lirası tutarına tamamlayıp, durumu Kuruma bildirmesi zorunludur."
Yönetmeliğin 10. maddesinde yapılan düzenlemeye göre, BDDK, ödeme kuruluşlarına faaliyet gösterebilmesi için ilave öz kaynak bulundurma yükümlülüğü getirebilecek.
Bu kuruluşlar, ödeme sistemlerinin işletilmesi dışında herhangi bir ticari faaliyette bulunamayacak, mevduat veya katılım fonu kabul edemeyecek.
Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirildi:
"Ödeme hizmeti kullanıcısının tüketici olmadığı ödeme işlemlerinde, taraflar arasındaki sözleşmede, 35 inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendi, 36 ncı maddenin birinci ve dördüncü fıkrası, 41 inci maddenin birinci fıkrası, 43 üncü maddenin ikinci fıkrası, 45 inci maddenin ikinci, dördüncü ve altıncı fıkraları, 46, 49 ve 55 inci maddelerin uygulanmaması ya da farklı şekilde uygulanması kararlaştırılabilir. Taraflar arasında, yetkilendirilmemiş veya hatalı bir şekilde gerçekleştirilmiş ödeme işlemine ilişkin bildirim konusunda 45 inci maddenin birinci fıkrasında ve ödeme hesabına yapılan ödemelerle ilgili olarak 52 nci maddenin birinci fıkrasında yer alan süreden farklı bir süre belirlenebilir."
Kuruluşlar, her türlü belge, ilân ve reklamlarında veya kamuoyuna yaptığı açıklamalarda banka adını ya da banka gibi faaliyet gösterdiği ya da banka adına işlem yaptığı izlenimini uyandıracak ifadeleri kullanamayacak.
Yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre, kuruluş temsilcisinin şubesi veya acentesi olarak ödeme hizmeti sunanların 31 Aralık'a kadar ilgili kuruluş ile yazılı sözleşme imzalaması zorunlu tutuldu.

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