"Kiralamalarda TL'ye geçilmesini olumlu karşılıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Songör, "Kiralamalarda TL'ye geçilmesini sektör olarak olumlu karşılıyoruz. Tabii burada yeni sözleşmelerin hangi kur üzerinden yapılacağı da önem taşıyor. Perakende sektöründe en makul olan, alışveriş merkezlerindeki kiralamanın ciro üzerinden yapılması..." dedi.

Songör, GPD'nin 9 Ekim'de "Yeni Perakende" temasıyla bu yıl beşincisini düzenleyeceği Ortak Gelişim Kongresi'nin tanıtımına ilişkin düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, derneğin çalışmalarına değinerek, üye perakendecilerin 2018 cirosunun 150 milyar TL'ye ulaşmasını beklediklerini bildirdi.

Dernek üyelerinin 40 bine yakın satış noktasında 415 bin kişilik istihdam oluşturduğunu ifade eden Songör, rakamların, sektörün ülke ekonomisine katkısını ortaya koyduğunu söyledi.

Son dönemde dövize bağlı kira artışlarının kendilerini ve tüm sektörü yoğun bir şekilde meşgul ettiğini dile getiren Songör, şöyle devam etti:

"Art arda gelen açıklamalardan sonra geçen hafta Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile çıkan düzenlemeyle kiralamalarda TL'ye geçilmesini sektör olarak olumlu karşılıyoruz. Tabii burada yeni sözleşmelerin hangi kur üzerinden yapılacağı da önem taşıyor. Perakende sektöründe en makul olan, alışveriş merkezlerindeki kiralamanın ciro üzerinden yapılması... Alışveriş merkezlerinin ve cadde mağazalarımızdaki mal sahiplerimizin de, sektörün geleceğini gözeterek her iki tarafın da kazanacağı şekilde adımlar atmasını bekliyoruz."