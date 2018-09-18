"Kiralamalarda TL'ye geçilmesini olumlu karşılıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Songör, "Kiralamalarda TL'ye geçilmesini sektör olarak olumlu karşılıyoruz. Tabii burada yeni sözleşmelerin hangi kur üzerinden yapılacağı da önem taşıyor. Perakende sektöründe en makul olan, alışveriş merkezlerindeki kiralamanın ciro üzerinden yapılması..." dedi.
Songör, GPD'nin 9 Ekim'de "Yeni Perakende" temasıyla bu yıl beşincisini düzenleyeceği Ortak Gelişim Kongresi'nin tanıtımına ilişkin düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, derneğin çalışmalarına değinerek, üye perakendecilerin 2018 cirosunun 150 milyar TL'ye ulaşmasını beklediklerini bildirdi.
Dernek üyelerinin 40 bine yakın satış noktasında 415 bin kişilik istihdam oluşturduğunu ifade eden Songör, rakamların, sektörün ülke ekonomisine katkısını ortaya koyduğunu söyledi.
Son dönemde dövize bağlı kira artışlarının kendilerini ve tüm sektörü yoğun bir şekilde meşgul ettiğini dile getiren Songör, şöyle devam etti:
"Art arda gelen açıklamalardan sonra geçen hafta Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile çıkan düzenlemeyle kiralamalarda TL'ye geçilmesini sektör olarak olumlu karşılıyoruz. Tabii burada yeni sözleşmelerin hangi kur üzerinden yapılacağı da önem taşıyor. Perakende sektöründe en makul olan, alışveriş merkezlerindeki kiralamanın ciro üzerinden yapılması... Alışveriş merkezlerinin ve cadde mağazalarımızdaki mal sahiplerimizin de, sektörün geleceğini gözeterek her iki tarafın da kazanacağı şekilde adımlar atmasını bekliyoruz."
Hükümetin özellikle asgari ücret desteğini sürdürmesini talep ettiklerini, burada yüklerinin hafiflediğini ifade eden Songör, dövize bağlı olarak artan enerji maliyetlerinin kendilerini sıkıştırdığını, enerji teşvikleriyle sektörün desteklenmesinin bu süreçte büyük önem taşıdığını kaydetti.
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- "Fiyat artışlarının tüketiciye yansıması en az düzeyde olacak"
Mustafa Songör, son tüketiciye ürün sunarken, tedarik zincirinden gelen fiyat dalgalanmalarını en az düzeyde yansıtmak için kendi finansman kaynaklarını zorladıklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Ölçeğimizi kullanarak sağladığımız fiyat avantajıyla da son fiyatlarımızı dengelemeye çalışıyoruz. İçinde bulunduğumuz ekonomik durumda, biz bu finansman desteğini sağlamaya çalışırken tedarik zincirimizin de sekteye uğramaması gerekiyor. Tedarikte zorluk çekmememiz, stoklarımızı iyi yönetebilmemiz ve üretim maliyetlerinin de kontrol altında kalması sayesinde tüketicimize de yansıması en az düzeyde kalacaktır. Türkiye’nin dinamikleri içinde bu dönemin de atlatılacağına inanıyoruz. Hükümetimizin alacağı etkili tedbirlerle ve özel sektörün özverili çalışmalarıyla bu sürecin daha da hızlı geçmesi temennimizdir."
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- "Kongrede, sektörün tam paydaşları bir araya gelecek"
GPD Yönetim Kurulu Başkanı Songör, 9 Ekim'de düzenlenecek Ortak Gelişim Kongresi'nin, sektörün tüm paydaşlarını bir araya getireceğini ve ana hedefinin, tedarikçilerle perakendecileri ortak bir faydada buluşturmak olduğunu söyledi.
Perakendenin, her alandaki yenilikleri hızlıca takip eden, uygulamaya alan ve geliştiren bir sektör olduğunu vurgulayan Songör, şunları kaydetti:
"Tedarikçilerimiz yeni ürün ve hizmet geliştirirken, bizler de tüketicimize bu ürün ve hizmetleri ulaştırırken sürekli bir yenilik peşindeyiz. Alışveriş deneyimini geliştirmek ve yenilikleri uygulamak da perakendenin devamlı gündeminde yer alıyor. Kongremizde, tüm bu alt başlıklar bazında yeni fikirler ve çalışmalar sahne alacak. 800 profesyonelin bir araya gelmesini planladığımız kongremize, geçen senelerde olduğu gibi yine Tanışma Maratonu ile başlayacağız. 90 saniyelik periyotlarla kısa tanışmaların olacağı bu toplantıda özellikle yerel ve küçük ölçekli üreticilerimizle birebir tanışacağız. Geçen senelerde verimli iş birlikleri adımları atıldı. Bu sene de tekrarlanmasını umuyoruz."
Songör, 2017'de başlattıkları Gelişim Market'in bu yıl de süreceğini, küçük ölçekli tedarikçilerin ve üreticilerin bu markette ürünlerini sergileyeceğini ve kendileri ile tanışma fırsatı yakalayacağını anlattı.
Kongrenin temasının "Yeni Perakende" olduğunu belirten Songör, "Perakendenin geleceğini tasarlayabilmek, gelecekte mağazalarımızda neler olabileceğini görmek ve hayatımıza yeni olarak neler girebileceğini izlemek için gençleri sahneye çıkaracağız." dedi.
Songör, gün boyunca düzenlenecek oturumlarda, sektörün önde gelenlerinin katılımcılarla deneyimlerini paylaşacağını da bildirdi.
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