Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kiralama sözleşmelerinde döviz üzerinden belirlenmiş bedellerin Türk lirasına dönüştürülmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nın ekonomiye olumlu yansıyacağını ifade ederek, kira fiyatlarının piyasa şartlarına göre belirlenmesi gerektiğini bildirdi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, dövizle yapılan sözleşmelerin Türk lirasına dönüştürülmesine yönelik kararın ekonomi açısından çok olumlu bir gelişme olduğunu belirtti.

TESK olarak kira sözleşmelerinde Türk lirasına dönüş çağrısını her fırsatta dile getirdiklerini anımsatan Palandöken, "Bir aylık sürede sözleşmeler Türk lirasına dönüştürülürken, kiralar piyasa şartlarına göre belirlenmeli. Sözleşmeler günlük döviz kurundan değil, piyasa koşullarına göre imzalanmalı. İçinde bulunduğumuz piyasa koşullarında bu kararın uygulanması hayati önem taşımaktadır. Artık kiracılar ay sonunda döviz kurunun ne olacağını kara kara düşünmeyecek, mülk sahibi de kirasını alamamaktan endişe etmeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, bu kapsamda kiraların bedelleri hesaplanırken günlük döviz kurunun baz alınmaması gerektiğine dikkati çekerek, "Sözleşmeler yenilenirken piyasa koşulları çok iyi takip edilmeli. Kiraların piyasa koşullarına göre belirlenmesi kiracının da mülk sahibinin de lehine olacaktır." ifadesini kullandı.

