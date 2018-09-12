Kiranız VakıfBank’ta güvende

İSTANBUL (AA) - VakıfBank, "Kiram Güvende Sistemi" sayesinde kira günü geldiğinde hesabında yeterli bakiye bulunmasa dahi ödemeler otomatik olarak yapılabiliyor.

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, VakıfBank, ev sahipleri ile kiracılar arasında "güven köprüsü" kuruyor. "Kiram Güvende Sistemi" sayesinde kira günü geldiğinde hesabında yeterli bakiye bulunmasa dahi ödemeler otomatik olarak yapılıyor. Böylelikle ev sahibi ve kiracıların endişesi ortadan kalkıyor.

VakıfBank, müşteri beklenti ve ihtiyaçlarına uygun çözümler sunan geniş hizmet yelpazesine bir yenisini daha ekledi. Türkiye’de bir ilk olan "Kiram Güvende Sistemi", ev sahiplerine kira tahsil garantisi verirken, kiracılara finansal destek sağlıyor.

Bu hizmet kapsamında kira ödeme gününde kiracının hesabından ev sahibine otomatik ödeme yapılıyor. Kiracının hesabında yeterli bakiye olmaması durumunda kira bedeli kiracının kredi limitinden çekilerek ev sahibinin hesabına aktarılıyor. Ev sahiplerinin kira ödemelerinin ödenmemesinden endişe duymasının önüne geçen hizmet, yeni ev kiralayacak olanların da işini kolaylaştırıyor.

12 ay boyunca sadece Türk Lirası cinsinden yapılan mesken nitelikli gayrimenkullerin kira ödemelerini kapsayan hizmetten faydalanmak için kiracıların VakıfBank müşterisi olması gerekiyor. VakıfBank müşterisi olmayan ev sahibi ve kiracılar da şubelerden yapacakları başvuruyla sisteme dahil olabiliyor.

