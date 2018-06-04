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Kiraz dalında kaldı

FİNANS HABERLERİ  | 04.06.2018 13:31 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinin önemli kiraz üretim merkezlerinden Çeltikçi Mahallesi'nde üreticiler, ürün fiyatının düşük, işçi maliyetinin ise yüksek olması nedeniyle kirazı toplamayıp dalında bıraktı.

Kiraz dalında kaldı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinin önemli kiraz üretim merkezlerinden Çeltikçi Mahallesi'nde üreticiler, ürün fiyatının düşük, işçi maliyetinin ise yüksek olması nedeniyle kirazı toplamayıp dalında bıraktı.
Geçen yıla göre fiyatı yarı yarıya düşen kiraz, bahçede kilogramı 1 ile 1,50 lira arasında satılıyor. Kirazdan umduğunu bulamayan üretici ise işçi maliyetleriyle birlikte daha fazla zarar etmemek için ürünü dalında bıraktı. Çeltikçi Mahallesi’nde kiraz üreticiliği yapan Orhan Akkuzu, mahallenin yüzde 80’inde kiraz üretimi yapıldığını belirterek, “İlk başladığımızda Yarımca kirazının kilosunu 5 ila 6 liradan aldılar, ama bu da 1-2 gün sürdü. Ondan sonra fiyatlar düşmeye başladı. Sonra dediler ki kirazı toplama, bırak. 6 lira fiyat da 1 liraya kadar düştü. Kiraz hasadı başladığında işçi bulamıyorsun. Ürün var ama toplayacak işçi yok. Bir de toptancılar ürünü almıyorlar, 'toplama' diyorlar. Zarar etmemek için kirazı dalında bıraktım, toplamadım. İşçinin günlük yevmiyesi 75 lira. Benim yaklaşık 1 ton kirazım ağaçta kaldı. Kardeşimin daha fazla kaldı. Kiraz üretiminde Napolyon son şans, başka yok. O da bu sene para etmedi. Bu yıl 2- 2,5 lira arasında, geçen yıl 5 liraydı. Bu sene kiraz üreticisi zarar etti. Umudumuz gelecek yıla kaldı" dedi.

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Kiraz dalında kaldı

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