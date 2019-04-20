Kiraz Güney Kore pazarına açılıyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Başkanı İhsan Beşer, Çin'e yaklaşık 5 yıldır sürdürdükleri kiraz ihracatı çalışmalarının meyvesini verdiğini belirterek, yakında Güney Kore pazarının da açılacağını söyledi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (EİB), Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde kiraz üreticileri ve ihracatçıları ile belediye düğün salonunda değerlendirme toplantısı düzenledi.

Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Başkanı Beşer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'da Sultandağı ve Çay ilçeleri ile Dereçine beldesi ve Eber köyünün Türkiye'nin en önemli kiraz üretim merkezleri arasında yer aldığını belirtti.

Bölgede üretilen kirazın dünya çapında tanındığını dile getiren Beşer, şöyle konuştu:

"Özellikle pazar noktasında dünyada pek çok rakibimiz var. Avrupa, Çin ve dünyanın farklı noktalarına kiraz ihracatımız gündemde. Çin'e yaklaşık 5 yıldır sürdürdüğümüz kiraz ihracatı çalışmaları bugün meyvesini vermiş durumdadır. Çin, kiraz için çok önemli bir potansiyel. Yakında Güney Kore pazarı da açılıyor."