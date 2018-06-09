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Kiraz ihracatı artacak

FİNANS HABERLERİ  | 09.06.2018 11:41 | Son Güncelleme

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak: - "İhracata gidecek kiraz türlerinin fiyatları üreticimizi mutlu edecek seviyeye çıktı. İhracatımızın haziran, temmuz ve ağustos aylarında artmasını bekliyoruz"

İZMİR (AA) - Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, kiraz ihracatının haziran, temmuz ve ağustos aylarında artmasını beklediklerini belirtti.

Uçak, yaptığı yazılı açıklamada, kiraz ihracatının 2018 yılında nisan ve mayıs aylarında başarılı bir seyir izlediğini ifade etti.

Türkiye’de nisan ayında uzun yıllar ortalamalarına göre kurak ve sıcak bir iklim yaşandığını vurgulayan Uçak, şunları kaydetti:

"Mevsim şartlarından dolayı kiraz 20-25 gün erken olgunlaştı. Mayıs ayında kiraz bölgelerinde yağışlar olunca üretici kirazı bir an önce toplayıp satma telaşına düştü. Piyasaya kiraz arzı çok olunca arz-talep dengesi bozuldu. Şu anda fiyatlar tekrar artışa geçti. İhracata gidecek kiraz türlerinin fiyatları üreticimizi mutlu edecek seviyeye çıktı. İhracatımızın haziran, temmuz ve ağustos aylarında artmasını bekliyoruz."

Türkiye'nin, 1 Nisan-31 Mayıs'ta kiraz ihracatının 20 bin 391 tona ulaştığını belirten Uçak, kirazın 48 ülkeye gönderildiğini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
artış ihracat kiraz üretim

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