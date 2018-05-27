ORHAN YOLDAŞ - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde kendine özgü tadı ve aromasından dolayı "dalbastı" diye adlandırılan kirazda, kalitenin yüksek olması ve kilogram fiyatının 7 liradan satılması üreticisinin yüzünü güldürdü.

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin meşhur "dalbastı" kirazının lezzeti, iriliği ve dayanıklılığıyla Türkiye genelinden olduğu kadar yurt dışından da talep gören bir ürün olduğunu söyledi.

Tadı ve aromasından dolayı kirazın kolay alıcı bulduğunu belirten Solmaz, üreticilerin geçen yıl kirazdan yaklaşık 4,5 milyon lira gelir elde ettiğini, bu rakamın bir ilçe için azımsanamayacak bir rakam olduğunu ifade etti.

Solmaz, geçen yıl kiraz rekoltesinin yaklaşık 970 ton olduğunu anımsatarak, bunun 570 tonunun Avrupa ülkeleri ile Rusya'ya ihraç edildiğini bildirdi.

İç piyasada tüketilen kirazın kalitesinden dolayı daha çok hediyelik olarak farklı illere gönderilerek tüketildiğini dile getiren Solmaz, bu yılki ürünlerin de kaliteli olduğunu anlattı.