Kiraz üreticisi yeni sezondan umutlu

Ağaçlardaki çiçeklenme oranının çok iyi olduğunu anlatan Altındağ, "Burada yetişen kiraz, Kuzey Yarım Küre'nin ilk ürünü olduğu için güzel bir gelir bekliyoruz. Üreticimiz bunda sonraki dönemde dolu ya da don ile karşılaşmazsa bu sene hem verimde hem de kalitede iyi bir sonuç elde edeceğimizi umut ediyoruz." dedi.

- İhracatta Çin pazarı beklentisi

Geçen seneye göre rekoltenin daha yüksek beklendiğini ifade eden Altındağ, "Bu yıl üreticide Çin pazarının açılacağı beklentisi var. İhracatta Çin pazarı da açılırsa üreticimiz için çok büyük bir gelişme olur. Burada ihracatçılarımızın da bu konuda çalışmaları gerekiyor. Çünkü bu bölgenin tamamı ihracata yönelik yetiştirilen kaliteli ürün." diye konuştu.

- Çin'e ihracatta 16 gün çıkmazı

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak ise bu yıl kirazda iyi bir ihracat sezonu beklediklerine dikkati çekerek, "Hava şartları şu anda çok iyi, bu yıl kaliteli bir ürün bekliyoruz. Sıcaklıklar eksiye düşmedi çiçekler yanmadı. İnşallah havalar, ürünün olgunlaşmaya başladığı dönemde de çok yağışsız giderse güzel bir sezon olacak." ifadelerini kullandı.

Uçak, hedef pazar olarak seçtikleri ve büyük bir potansiyel olarak gördükleri Çin'e geçen yıl 27 bin dolarlık ihracatla giriş yaptıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu sene Çin'e yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Gerekli çalışmaları tamamladıktan sonra Çin'e yoğun bir şekilde hava kargo ile ihracata devam edeceğiz. Şu anda Çin'e ihracatımızda zirai karantina süresiyle ilgili bir sıkıntımız var, bunu aşmaya çalışıyoruz. Çin'e 9 firmamızın kiraz ihracatı izni var ancak Çin tarafı bizden göndereceğimiz ürünü, 16 gün boyunca soğuk hava deposunda belli bir derecede muhafaza edip üzerindeki bakteriyi öldürüp göndermemizi istiyor. Ama 16 gün de bizim kirazımızın raf ömrünü yarı yarıya indiriyor. Bu yüzden 16 günlük süre nedeniyle bu 9 firmamız Çin'e kiraz gönderip göndermeme konusunda tereddüt yaşıyor. Biz, 16 gün şartını biraz daha düşürmeye çalışıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımızla bununla ilgili görüşmelerimiz oldu."