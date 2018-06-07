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Kirazda ihracat hızlı başladı

FİNANS HABERLERİ  | 07.06.2018 11:19 | Son Güncelleme

Kiraz ihracatı mayıs ayı sonu itibarıyla, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 184 artarak 53 milyon 869 bin dolara çıktı - Dış satımı miktar bazında yüzde 165 yükselişle 20 bin 204 tona ulaşan kirazı 48 ülke vatandaşı tüketti - Almanya ve Rusya kiraz ihracatında ilk sırada yer aldı. Almanya'ya ihracat yüzde 265, Rusya'ya ihracat da yüzde 102 artış gösterdi

BÜŞRA NUR ÖZCAN - Yüksek kalitesi ve farklı aromasıyla ilgi gören Türk kirazının ihracatı mayıs ayı sonu itibarıyla yüzde 184'lük artışla 53 milyon 869 bin dolara yükseldi.

AA muhabirinin Uludağ İhracatçı Birliklerinden aldığı bilgiye göre, ilkbaharda hava şartlarının olumlu seyretmesi sayesinde yakalanan iyi meyve tutumu ve kalite, kiraz dış satımını artırdı.

Nisan ayı sonunda başlayan kiraz ihracatı mayıs sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 184 artışla 18 milyon 935 bin dolardan 53 milyon 869 bin dolara çıktı. 48 ülkeye gerçekleştirilen ihracat, miktar olarak ise yüzde 165 yükselişle 7 bin 713 tondan 20 bin 404 tona ulaştı.

- Yarısından fazlasını Almanya ve Rusya aldı

Türk kirazı dış satımında ilk sırada Almanya ve Rusya yer aldı. Almanya'ya ihracat değer bazında yüzde 242 artışla 8,7 milyon dolardan 29,7 milyon dolara çıktı. Rusya'ya ihracat yüzde 68 yükselişle 5 milyon dolardan 8,5 milyon dolara, Norveç'e ihracat da yüzde 153 artarak 1,8 milyondan 4,6 milyon dolara yükseldi.

Miktar bazında değerlendirildiğinde ise Almanya'ya dış satım yüzde 265 artışla bin 833 tondan 6 bin 695 tona, Rusya'ya ihracat yüzde 102 yükselişle 2 bin 409 tondan 4 bin 861 tona ve Norveç'e gerçekleştirilen ihracat da yüzde 161 artışla 333 tondan 871 tona ulaştı.

Böylece, Almanya ve Rusya toplamda 11 bin 556 tonla Türkiye'nin ihraç ettiği kirazın yarısından fazlasını almış oldu.

- "Bu aşamaya kadar karşılaştığımız tek problem ilk fiyatlar"

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Senih Yazgan, AA muhabirine, bu yıl kirazın mevsimin erken gelmesi dolayısıyla geçen yıllara göre 10 gün erken hasat edilmeye başlandığını söyledi.

Türkiye'nin en erkenci bölgesinin İzmir'in Kemalpaşa ilçesi olduğunu belirten Yazgan, "Maalesef ilk başladığımız için fiyatların inanılmaz yüksekliği bizi üzdü. İhracatçı için çok yüksek rakamlar oldu. Halen de yüksek rakamlarda devam ediyor." diye konuştu.

Yazgan, bu yıl ürün kalitesinin son derece iyi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu yıl, geçen yıllara göre üründe bir fazlalık söz konusu. Ürün fazlalığının olduğu bir yılda beklenti, fiyatların daha düşük olmasıdır. Bu sefer satılan ürün miktarından dolayı ihracatta rakam yüksekliği gerçekleşebilecekken tam tersi fiyatlar çok yüksek olduğu için ihracatta sınırlamalarla karşı karşıya kaldık. Mevsime iyi başladık. Bu aşamaya kadar karşılaştığımız tek problem, ilk fiyatlardı."

Rusya pazarının bu yıl ihracata çok hızlı başladığına dikkati çeken Yazgan, yaşanan artışların sevindirici olduğunu söyledi.

Avrupa'daki marketlerden yoğun talep geldiğini aktaran Yazgan, "Şu an gönderdiğimiz ürün, büyük çoğunlukla Avrupa marketlerine gidiyor. İskandinav ülkeleri de bu marketlerdeki alım zincirine dahil oldu. Yani Avrupalı'ya Türk kirazını rahatlıkla yedirebiliyoruz. Yedirdiğimiz tüketici profili de etnik bir grup değil, tam tersi gerçek Avrupalılar." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
bursa ihracat kiraz

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