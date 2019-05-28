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Kirazda ihracat sezonu umutlu başladı

FİNANS HABERLERİ  | 28.05.2019 14:19 | Son Güncelleme

Kirazın işlenip dünya pazarına sevk edildiği önemli merkezlerden Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ihracat hareketliliği başladı - İhracatçı Ali Uçak: - "İhracatta geçen seneye göre yüzde 20 artışla 300 milyon dolara yakın bir ihracat geliri bekliyoruz"

MANİSA (AA) - Türkiye'nin üretiminde dünya lideri olduğu kirazda ihracat sezonu, umutlu başladı.

Kiraz ihracatının önemli bölümünün yapıldığı Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki işleme tesislerinde dünya pazarlarından gelen talepleri karşılamak için hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Soğutmalı tırlarla alım merkezlerinden işleme tesislerine getirilen kirazlar, yıkama, temizleme, boyutlarına göre seçilme işlemlerinin ardından paketlenerek ihraç edilmek üzere gümrüklere sevk ediliyor.

İhracatçı Ali Uçak, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 gün önce başlayan erkenci kiraz ihracatının hava kargo yoluyla yapıldığını, Uzak Doğu ülkeleri ve Rusya'ya yapılan ilk sevkiyatların ardından asıl sezonun "kısa sap" diye de adlandırılan "Napolyon" cinsi ile başladığını ifade etti.

Bu yıl bir önceki sezona göre daha kaliteli ürün beklediklerini dile getiren Uçak, "Bu yıl verim de daha yüksek gözüküyor. Önümüzdeki haftadan itibaren ihracat tonajları artacak. İhracatta geçen seneye göre yüzde 20 artışla 300 milyon dolara yakın bir ihracat geliri bekliyoruz." diye konuştu.

Uçak, Türkiye'nin ihraç ettiği kirazın yaklaşık yüzde 60'ının Alaşehir Gümrüğü'nden çıktığına dikkati çekerek, "Örneğin Adana'nın Toros Dağları'nda yetişen kirazımız geliyor, burada tesislerimizde işleniyor ve burada gümrüklenip gideceği ülkeye doğru yola çıkıyor." ifadesini kullandı.

- Güney Kore ve Çin beklentisi

Ülke genelindeki yaş meyve sebze ihracatçılarının Çin ve Güney Kore pazarının açılmasını umutla beklediğini aktaran Uçak, geçen hafta Güney Kore'den bir heyetin ilçeye gelerek işletmelerde incelemelerde bulunduğunu bildirdi.

Ali Uçak, şöyle devam etti:

"Güney Koreli heyetin yaptığı incelemeler çok olumlu geçti, oradan da çok umutluyuz. İnşallah çok kısa bir sürede gereken işlemler yapılıp, bu ülkeye de ihracata başlayacağız. Çin'e ihracat bizim için çok önemli, bütün ihracatçılarımız Çin ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Çok kısa bir sürede Çin ile ilgili işlemleri sonuçlandırıp ihracat yapacağımız günleri dört gözle bekliyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Ali Uçak ihracat kiraz manisa

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