Kirazı kurutup katma değerini artıracaklar

GAZİANTEP (AA) - ZUHAL KOCALAR - Türkiye'nin gastronomi başkenti Gaziantep'te üreticiler, kentte 18 bin dönüm alanda yetiştirilen kirazı kurutarak daha fazla gelir elde etmeyi amaçlıyor.

Şehitkamil Sert Çekirdekli Meyve Üreticileri Birliğinin, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (GAPTAEM) desteğiyle yürüttüğü proje kapsamında, sezonunda kilogramı 2,5-3 liraya kadar düşen kiraz kurutularak çok daha yüksek fiyatlarla pazarlanabilecek.

Birlik Başkanı Enver Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantep'te yaklaşık 25 yıldır, 6 bin 500 dönümü Şehitkamil ilçesinde olmak üzere 18 bin dönüm alanda ağırlıklı olarak "Napolyon" cinsi kiraz yetiştirildiğini söyledi.

"İyi tarım uygulamalarıyla" üretim yaptıklarını ve yıllık ortalama bin ton ürün aldıklarını anlatan Yıldız, kentte genellikle susuz yetiştirilen kirazların ayrı bir tat ve aroması olduğunu belirtti.

Yıldız, bu yıl haziranın başında başlayan kiraz hasadının bitmek üzere olduğunu ifade ederek, yüksek kaliteli kirazların hem yurt içinden hem de yurt dışından alıcı bulduğunu vurguladı.