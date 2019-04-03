Kırgızistan-Kazakistan sınır kapısında tır yoğunluğu

BİŞKEK (AA) - Kazakistan'ın sınır kapılarında yürüttüğü ek kontroller nedeniyle Kırgızistan'ın kuzeyindeki Ak-Tilek sınır kapısından yurt dışına çıkmak için bekleyen tırların sayısının 250'yi geçtiği bildirildi.

Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamada, bir haftadır sınırda bekleyen yüklü tırların şoförlerinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu olumsuz sonuçların ortaya çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Kırgızistan tarafındaki sınır kapısında yoğunluğa neden olan ek denetimlerin, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) anlaşmasına aykırı olduğu ve malların dolaşım özgürlüğünü sınırlandırdığı kaydedildi.

Her iki ülkenin üyesi olduğu AEB çerçevesinde, malların gümrük beyannamesi ve devlet kontrolü yapılmadan üye devletler arasında serbestçe dolaşımının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, Kırgızistan'ın, sınırdaki mevcut durumla ilgili olarak, Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu'ndaki üyelerini istişare için geri çağırma sürecini başlatacağı aktarıldı.

Ak-Tilek sınır kapısından yurt dışına çıkmak için bekleyen tırların sayısının 250'yi geçtiği bildirildi.

Kazakistan Devlet Gelirler Komitesi'nden dün yapılan açıklamada, Kırgızistan'a Çin'den ithal edilen ürünlerin birliğin pazarına sokulduğu ve bu ülkelerin bütçelerine zarar verdiği, bu nedenle sevkiyat belgelerinde belirtilen bilgilerin doğruluğunun kontrol edilmesine ağırlık verildiği duyurulmuştu.

