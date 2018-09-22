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Kırgızistan'a doğrudan yabancı yatırım ilk yarıda azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 22.09.2018 12:54 | Son Güncelleme

Ülkede doğrudan yabancı yatırımlar, yılın ilk 6 ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 33,2 azalarak 247 milyon dolara geriledi - Geçen yılın ilk yarısında 8 milyon 400 bin dolar olan Türkiye'nin Kırgızistan'a yaptığı yatırımın tutarı, 2018'in aynı döneminde 19 milyon 200 bin dolara yükseldi

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'da doğrudan yabancı yatırımlar, yılın ilk yarısında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 33,2 azaldı.

Milli İstatistik Komitesi verilerine göre, Kırgızistan'da doğrudan yabancı yatırımlar, yılın ilk 6 ayında 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 33,2 azalarak 247 milyon dolara geriledi.

Ülkeye gelen doğrudan yatırımların yüzde 27,8'ini yer altı kaynaklarının işletilmesi, yüzde 19,6'sını madencilik, yüzde 16,1'ini üretim endüstrisi, yüzde 11,7'sini finansal aracılık ve sigorta, yüzde 9'unu haberleşme ve iletişim, yüzde 15,8'ini de diğer sektörler oluşturdu.

Söz konusu dönemde Kırgızistan'a en çok yatırım yapan ülke 96 milyon 600 bin dolar ile Çin oldu. Çin'i, 26 milyon 600 bin dolar ile Rusya, 22 milyon 900 bin dolar ile Hollanda, 19 milyon 200 bin dolar ile Türkiye, 14 milyon 900 bin dolar ile Kazakistan ve 14 milyon 200 bin dolar ile İngiltere izledi.

Türkiye'nin Kırgızistan'a yaptığı yatırımın tutarı, geçen yılın ilk yarısında 8 milyon 400 bin dolar olmuştu.

Bu arada, geçen yılın ilk yarısında 314 milyon 600 bin dolar olan Kırgızistan'dan sermaye çıkışı, 2018'in aynı döneminde 236 milyon 400 bin dolara geriledi.

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