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Kırgızistan'a ilk ticaret heyeti Bursa'dan

FİNANS HABERLERİ  | 11.09.2018 19:47 | Son Güncelleme

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kırgızistan ziyaretinin ardından ilk ticaret heyetini, Bursa’nın gönderdiğini söyledi.

Kırgızistan'a ilk ticaret heyeti Bursa'dan

BURSA, (DHA)- BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kırgızistan ziyaretinin ardından ilk ticaret heyetini, Bursa’nın gönderdiğini söyledi.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), önemli bir yurt dışı programı daha gerçekleştirdi. Ticaret Bakanlığı ile birlikte yürütülen bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörü, 2. Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi (Ur-Ge) kapsamında sektör temsilcileri, Kırgızistan’da ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. BTSO liderliğinde 60’ı aşkın bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörü temsilcisinin yer aldığı heyet, Kırgızistan ile ticaretini güçlendirmeyi hedefliyor. Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te gerçekleştirilen görüşmelerde Bursalı firmalar, Kırgızistanlı önemli alıcılarla bir araya geldi. Bursalı sektör temsilcileri yeni sezon ürünlerini ve modellerini Kırgızistanlı tüccarlara tanıtma imkanı buldu.
6 GÜNDE İKİ ÜLKEYE İHRACAT SEFERİ
BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, bebe ve çocuk konfeksiyonu sektöründe üretimin yüzde 80’ini tek başına karşılayan Bursa’nın sektörde ihracat potansiyelini artırma konusunda kararlı olduğunu söyledi. Bebe ve çocuk konfeksiyonu 2. Ur-Ge projesi kapsamında 5'inci yurt dışı programını Bişkek’te gerçekleştirdiklerini ifade eden İsmail Kuş, Kırgızistan temaslarının ardından Kazakistan’da önemli alıcılarla Bursalı firmaları buluşturacaklarını ifade etti.
'İHRACAT SEFERBERLİĞİMİZ SÜRÜYOR'
'Bursa Büyürse Türkiye Büyür' sloganıyla Bursa ile Kırgızistan arasındaki ticaret hacmini güçlendirmek istediklerini belirten Kuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kırgızistan ziyaretinin ardından ilk ticaret heyetini Bursa’nın gerçekleştirdiğini dile getirdi. 6.2 milyonluk nüfusa sahip Kırgızistan’ın çevre ülkelerle yaptığı ticaret anlaşmalarıyla birlikte 180 milyonluk nüfusa hitap ettiğini kaydeden Kuş, şu anda 50’yi aşkın Bursalı firmanın Kırgızistan ile ticaret yaptığını belirterek, "Devletimizin ve BTSO’nun katkılarıyla önemli bir organizasyona imza attık. Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörü temsilcilerimiz Kırgızistan pazarında daha aktif rol almak istiyor. Sektör temsilcilerimiz organizasyondan oldukça memnun. İnanıyorum ki Bursa, üretimden gelen tecrübesiyle Kırgızistan ve çevre coğrafyada ihracatını artıracaktır. Bursa olarak ülkemizin ihracat seferberliğini güçlendiren adımlarımızı sürdüreceğiz" dedi.
Bursalı firmalar, Orta Asya’nın en büyük ticaret merkezi Dordoi Pazarı’nı da yerinde inceledi. İş gezisi programında sektör temsilcileri, BTSO öncülüğünde düzenlenen Kırgızistan-Türkiye İş Forumu’nda iki ülke arasındaki işbirlikleri ve fırsatlar hakkında bilgiler aldı. Temaslar kapsamında ayrıca BTSO ile Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odası arasında işbirliği protokolüne de imza atıldı. Protokolü, BTSO Başkan Yardımcısı İsmail Kuş ile Rima Apasova imzaladı.

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Kırgızistan'a ilk ticaret heyeti Bursa'danKırgızistan'a ilk ticaret heyeti Bursa'dan

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