FİNANS

Kırgızistan’da doğrudan yabancı yatırımlar azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 11.07.2018 11:31 | Son Güncelleme

Kırgızistan’da doğrudan yabancı yatırımlar ocak-mart döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,4 azaldı

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Milli İstatistik Komitesi Yatırım İstatistikleri Daire Başkanı Viktoriya Birükova, Kırgızistan’da doğrudan yabancı yatırımların bu yılın ocak-mart döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,4 azaldığını bildirdi.

Birükova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yılın ocak-mart döneminde 152 milyon 900 bin dolar olan doğrudan yabancı yatırım miktarının, bu yılın aynı döneminde 118 milyon 700 bin dolara indiğini belirtti.

Birükova, ülkeye gelen doğrudan yatırımların yüzde 52,5'inin üretime yönelik işletmelere, yüzde 19,5'inin yer altı kaynakları keşfine, yüzde 8,4'ünün finansal aracılık ve sigortaya, yüzde 7,4'ünün parakende ve toptan alım satıma, yüzde 6,1'inin de yer altı kaynaklarının işletilmesine aktarıldığını kaydetti.

Kırgızistan'dan sermaye çıkışının yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre, 200 milyon 300 bin dolardan 247 milyon dolara yükseldiğini anımsatan Birükova, ülkeden sermaye çıkışının ağırlıklı olarak madencilik sektöründen kaynaklandığını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
doğrudan yabancı yatırımlar Kırgızistan Ocak-Mart dönemi

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