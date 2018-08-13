Kırgızistan'ın dış ticareti ilk yarıda 3 milyar 200 milyon dolar oldu

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'ın dış ticaret hacmi, bu yılın ilk 6 ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 17,1 artarak 3 milyar 200 milyon dolara yükseldi.
Milli İstatistik Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kırgızistan'ın dış ticaret hacmi, bu yılın ocak-haziran döneminde 3 milyar 200 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Söz konusu dönemde ülkenin ihracatı yüzde 2,7 artarak 811,8 milyon dolar, ithalatı ise yüzde 22,8 yükselerek 2 milyar 438 milyon dolar oldu. Ülkenin dış ticaret açığı da 1 milyar 626 milyon 200 dolara yükseldi.
Bu arada, yılın ilk 5 ayında Kırgızistan'ın Türkiye ile dış ticaret hacmi 156 milyon 200 bin dolar seviyesine ulaştı.
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